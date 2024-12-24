Фрустрация: чем опасна и как победить

Ставя перед собой цель, важно адекватно оценивать свои возможности и шансы на ее достижение. Желание, которое не исполняется долгие годы, может привести к такому состоянию как фрустрация. Это еще не болезнь, но последствия могут быть печальными: бессонница, депрессия, стресс, тревожность, агрессия. Как распознать в себе фрустрацию, когда она возникает и какие факторы повышают риск ее появления, расскажем в материале с помощью эксперта.
Что такое фрустрация в психологии простыми словами
В настоящее время фрустрация понимается как тщетное ожидание, крушение надежд, несоответствие желаний и целей возможностям их удовлетворения. Термин произошел от латинского слова frustratio, что переводится как «обман» или «разрушение планов».
«Малоизвестный факт: одним из первых психологов, заговоривших об этом состоянии, был Зигмунд Фрейд. Именно он ввел в научный обиход термин “фрустрация”, означавший отказ или запрет. Фрейд определял ее как состояние, при котором человек не может удовлетворить потребность в любви, что может служить источником возникновения невроза. Ученый считал, что фрустрация приводит к появлению агрессии, хотя в поздних работах он от этой концепции отказался», — рассказала Наталья Косенкова, психолог, кандидат наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления.
Позднее была сформулирована теория фрустрации, а в 1945 году американский психолог Саул Розенцвейг создал фрустрационный рисуночный тест, позволяющий исследовать реакции человека на неудачу и его способность справляться с такими ситуациями. Именно этому ученому часто приписывают появление термина «фрустрация».
Также в 40-е годы XX века возникла теория фрустрационной регрессии Роджера Баркера, Тамары Дембо и Курта Левина и концепция фрустрационной агрессии Джона Долларда и Нила Миллера.
Как может проявляться состояние фрустрации
Оно может проявляться разными способами. Перечислим признаки появления фрустрации, чтобы вовремя среагировать и не допустить усугубления этого состояния:
гнетущее напряжение;
отчаяние;
безысходность;
повышенная тревожность;
растерянность;
злость;
раздражительность;
глубокое разочарование;
потеря контроля над собой;
эмоциональная усталость;
проблемы со сном;
высокая чувствительность;
апатия;
необоснованная агрессия.
Виды причин возникновения фрустрации
Причины появления фрустрации подразделяются на две основные группы: внутренние и внешние. Расскажем подробнее о каждой из них и приведем примеры из жизни.
Внутренние
К внутренним причинам, которые приводят к фрустрации, относят состояние здоровья, личностные особенности, страхи, заниженную самооценку, убеждения, нивелирование собственных интересов, проблемы в семье или отношениях, внутренние конфликты.
Примеры
Студент-музыкант мечтает об известности и всемирной славе, но панически боится выступать на публике. Он часами репетирует у себя в гараже и никак не может решиться на концерт в клубе. Невозможность преодолеть свой страх и достичь желаемого приводит к депрессии и потере интереса к музыке. В конечном счете он забрасывает гитару и сольные тренировки.
Внешние
К внешним причинам возникновения фрустрации относят не зависящие от человека препятствия, такие как личные жизненные обстоятельства, геополитическая и экономическая обстановка, образ жизни, работа или учеба, материальные ограничения, очередь на кассе в супермаркете или автомобильная пробка.
Примеры
Молодой человек достиг возраста 18 лет, получил водительские права и мечтает о собственном автомобиле, но у него нет никаких сбережений, а получить автокредит он не может из-за высокой ключевой ставки Центробанка. Невозможность реализовать желаемое приводит к подавленному эмоциональному состоянию и повышенной раздражительности.
Факторы, увеличивающие подверженность человека фрустрации
Необходимо проанализировать причины, которые вызывают состояние фрустрации, и постараться скорректировать свою жизнь, чтобы исключить их деструктивное влияние на психику. Назовем наиболее распространенные факторы, повышающие риск появления опасного психологического состояния:
стресс: длительное эмоциональное и нервное напряжение истощает ресурсы человека и снижает возможность реализации его желаний;
проблемы с деньгами: невозможность удовлетворить растущие материальные потребности;
значимость цели: чем более она желанна и недостижима, тем быстрее развивается состояние фрустрации;
личностные особенности: ограниченность физических возможностей может препятствовать достижению желаемого, что, в свою очередь, приводит к фрустрации;
эмоциональное состояние: полоса неудач и длительная депрессия могут привести к потере интереса к жизни и желания что-либо делать;
крупная потеря: это может быть смерть близкого человека или утрата вдохновения у композитора;
недостижимые мечты и завышенные ожидания: вызывают у человека ощущение никчемности и перманентные страдания по этому поводу.
Типы фрустрации
Фрустрация подразделяется на несколько типов в зависимости от внешних проявлений этого состояния и причин, которые его вызвали.
1. Физическая: человек сидит в тюрьме или не имеет средств для желанного переезда в другой город.
2. Биологическая: достижение цели может ограничивать старость, инвалидность или неизлечимая болезнь.
3. Психологическая: достичь желаемого могут мешать различные комплексы или внутренние установки, а также ответственность по отношению к другим членам семьи.
4. Социокультурная: человека ограничивают этические нормы, законы или правила.
5. Эмоциональная: человек чувствует себя беспомощным, грустит или находится в состоянии депрессии.
Реакции на эмоциональную фрустрацию
Расскажем о наиболее распространенных реакциях человека на состояние фрустрации.
Агрессия
Человек набрасывается на препятствие в буквальном смысле этого слова, а также выплескивает свое недовольство на окружающих его людей. Причем это может быть и физическая, и вербальная агрессия (крик, оскорбления).
Избегание
Человек не пытается преодолеть препятствие, а отступает от него и желанной цели. Незаполненную пустоту при этом он компенсирует чем-то другим. Например, уходом в мир иллюзий и фантазий. Такое состояние тоже может сопровождаться агрессией, но чаще всего скрытой, направленной вглубь себя.
Регрессия
Неосуществимая мечта заменяется другой, более доступной и примитивной. Вместо поступательного движения к цели человек может отступить и вернуться к привычным средствам получения удовольствия. Один из ярких примеров такой реакции — инфантильное поведение.
Чем опасно состояние фрустрации
«Безусловно, состояние фрустрации негативно сказывается на эмоциональной сфере, и устранять его необходимо, так как длительное воздействие может привести к таким последствиям, как бессонница, депрессия, стресс, тревожность, агрессия, и спровоцировать возникновение конфликтов», — рассказала Наталья Косенкова.
Когда фрустрация длится несколько лет, она может закончиться хронической апатией, неспособностью справиться с малейшими трудностями и потерей интереса к жизни.
Как преодолеть фрустрацию
«Выход из этого крайне негативного состояния может быть связан в первую очередь с пересмотром своих целей, а также корректировкой способов их достижения», — подчеркнула Наталья Косенкова. Перечислим другие советы психолога по борьбе с фрустрацией:
первый шаг к освобождению — честный разговор с собой и осознание той потребности и цели, которая фрустрируется;
осознав внешнюю или внутреннюю причину, необходимо скорректировать факторы, которые приводят к возникновению фрустрации;
для устранения и профилактики фрустрации важно поддерживать благоприятное эмоциональное состояние и адекватную самооценку;
перед постановкой цели нужно оценить ее реалистичность, а также тщательно спланировать способы ее достижения;
арт-терапия: можно выразить на бумаге свое состояние в виде образа и раскрасить его яркими красками;
бороться с фрустрацией помогают занятия спортом и физическая активность в целом;
если самостоятельно справиться не получается, можно обратиться за помощью к психотерапевту.
Мнение эксперта
«Нужно понимать, что у состояния фрустрации, если оно краткосрочное, есть и позитивные моменты — желание избавиться от нее толкает нас вперед, заставляет развиваться и стремиться к достижению целей», — подчеркнула Наталья Косенкова.
Эксперт добавила, что потребности делятся на несколько видов, в том числе биологические, социальные, материальные и духовные. Ежедневно некоторую их часть, начиная со сна, человек получает не в полной мере, и сегодня фрустрация чаще всего связана с неудовлетворением социальных и материальных потребностей. Люди испытывают дефицит общения, принятия и понимания, эмоциональный голод, и восполнить эту нехватку бывает сложно. С этим связано появление таких видов услуг, как «друг на час».
«Еще один существенный генератор фрустрации, своеобразный лидер причин ее возникновения — это проблемы с деньгами, невозможность удовлетворить растущие материальные потребности», — дополнила Наталья Косенкова.
Какие еще есть психические состояния человека
Фрустрация — не единственная психологическая аномалия, которая может развиться у человека под влиянием различных факторов. Перечислим в таблице, какие еще признаки могут сигнализировать о деструктивном или неуравновешенном состоянии нашей души.
|Депрессия
|Подавленное эмоциональное состояние, которое сопровождается грустью, плаксивостью и апатией
|Дереализация
|Человек утрачивает чувство реальности происходящего
|Деперсонализация
|Болезненное состояние, при котором человек теряет ощущение собственного «Я», чувствует себя не таким, как обычно
|Стресс
|Состояние длительного высокого эмоционального и нервного напряжения, вызванного неспособностью адаптироваться к факторам внешней среды
Автор: Оксана Артемова
Эксперт: Наталья Косенкова, психолог, кандидат наук, доцент кафедры социологии, психологии управления и истории Государственного университета управления