Фрустрация: чем опасна и как победить

Эксперт добавила, что потребности делятся на несколько видов, в том числе биологические, социальные, материальные и духовные. Ежедневно некоторую их часть, начиная со сна, человек получает не в полной мере, и сегодня фрустрация чаще всего связана с неудовлетворением социальных и материальных потребностей. Люди испытывают дефицит общения, принятия и понимания, эмоциональный голод, и восполнить эту нехватку бывает сложно. С этим связано появление таких видов услуг, как «друг на час».