Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фруктовый ниндзя: мужчина разделал ананас за 17 секунд

Правда, только с восьмой попытки. Но это достижение все же отметила Книга рекордов Гиннесса.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail

Житель Калифорнии продемонстрировал свое мастерство фруктового ниндзя, очистив и нарезав ананас всего за 17,85 секунд. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Житель Конкорда (Калифорния, США) Рич Элленсон в футболке с принтом ананаса и в шортах в тон принял вызов по разделке ананаса на время, финишировав по истечению рекордных 17,85 секунд.

Элленсон поделился, что ананас — его любимый фрукт. Он покупает каждые выходные по три плода, поэтому так преуспел в очистке и нарезке. Однако даже с такой явной любовью к ананасам, мужчине понадобилось восемь попыток, чтобы побить предыдущий рекорд в 27,07 секунд. Всего на конкурс мужчина взял с собой 12 плодов.

По иронии судьбы, ананас № 8 оказался не самым вкусным, и на небольшом кусочке его плода были вмятины, но я им доволен.

Рич Элленсон
рекордсмен, попал в Книгу рекордов Гиннеса, быстрее всех разделав ананас

До того, как Элленсон официально принял участие в необычном состязании, он тренировался в течение нескольких месяцев, разрезав в процессе около 100 ананасов.

Ранее рассказывали о другом необычном рекорде: житель Орегона проплыл на 550-килограммовой тыкве 73 км по реке.