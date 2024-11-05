Фруктовый ниндзя: мужчина разделал ананас за 17 секунд

Житель Калифорнии продемонстрировал свое мастерство фруктового ниндзя, очистив и нарезав ананас всего за 17,85 секунд. Об этом сообщили на сайте Книги рекордов Гиннесса.
Житель Конкорда (Калифорния, США) Рич Элленсон в футболке с принтом ананаса и в шортах в тон принял вызов по разделке ананаса на время, финишировав по истечению рекордных 17,85 секунд.
Элленсон поделился, что ананас — его любимый фрукт. Он покупает каждые выходные по три плода, поэтому так преуспел в очистке и нарезке. Однако даже с такой явной любовью к ананасам, мужчине понадобилось восемь попыток, чтобы побить предыдущий рекорд в 27,07 секунд. Всего на конкурс мужчина взял с собой 12 плодов.
По иронии судьбы, ананас № 8 оказался не самым вкусным, и на небольшом кусочке его плода были вмятины, но я им доволен.
До того, как Элленсон официально принял участие в необычном состязании, он тренировался в течение нескольких месяцев, разрезав в процессе около 100 ананасов.
Ранее рассказывали о другом необычном рекорде: житель Орегона проплыл на 550-килограммовой тыкве 73 км по реке.