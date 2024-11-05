Фруктовый ниндзя: мужчина разделал ананас за 17 секунд

Элленсон поделился, что ананас — его любимый фрукт. Он покупает каждые выходные по три плода, поэтому так преуспел в очистке и нарезке. Однако даже с такой явной любовью к ананасам, мужчине понадобилось восемь попыток, чтобы побить предыдущий рекорд в 27,07 секунд. Всего на конкурс мужчина взял с собой 12 плодов.