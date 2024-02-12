Фрукт раздора. Эксперт рассказал, как правильно выбирать яблоки зимой

Многие задаются этими вопросами, когда приходят в магазин. Еще людей интересует, почему некоторые яблоки порой выглядят так, будто их сорвали с дерева вчера у бабушки в саду, а не полгода назад и за тридевять земель? Почему они иногда блестят, как натертый пятак? Что с ними делают для этого?
Как хранят яблоки
Обо всем этом aif.ru рассказывает кандидат биологических наук, ботаник, заведующий лабораторией биологии развития растений и ведущий научный сотрудник кафедры высших растений биофака МГУ имени М. В. Ломоносова Владимир Мурашев:
— При правильном хранении яблоки могут быть хорошими и сейчас. Например, на днях я был в Плодовом отделе Ботанического сада МГУ, там сотрудникам университета предлагали яблоки таких сортов, срок хранения которых скоро закончится. Но реально они были ещё в очень хорошем состоянии, сохраняли аромат, вкус и даже послевкусие. Конечно, они потеряли некоторое количество витаминов, но вот полезнейшие минералы, клетчатка, пектин и антиоксиданты в них остаются. Исследованиями доказано, что употребление от двух до трёх яблок среднего размера в день приводит к снижению общего уровня холестерина на 5−13%.
Кстати, там остаётся на хранении много таких зимних сортов, которые смогут лежать ещё достаточно долго с минимальной потерей качества. Если яблоки правильно хранить, это всё реально. Важна, не только низкая температура (от 0 до +50С), но и вентиляция — чтобы удалялся газ этилен, который ещё называют «гормоном быстрого созревания». Его выделяют сами плоды, и если накопление газа происходит быстро, даже лёжкие сорта яблок стремительно портятся. Такое свойство этилена используют для ускорения созревания других плодов, чаще всего, бананов (их собирают зелёными, чтобы можно было транспортировать на далёкие расстояния). Поэтому, этилен в смеси с азотом даже называют «банановым газом». Это свойство этилена можно использовать и дома, положив 2−3 яблока в полиэтиленовый пакет вместе с зелёными бананами.
Не ведитесь на блеск яблок, он фальшивый
— Конечно, яблоки, продающиеся в магазине и на рынках, дополнительно подвергаются обработке различными веществами. Например, для защиты от плесневых грибков и от ферментативного потемнения их окуривают сернистым газом (диоксид серы), а тару обрабатывают медным купоросом. Это необходимо, так как споры таких грибков присутствую в воздухе повсюду (особенно во влажных помещениях). И диоксид серы (Е220) используют для обработки многих других даров природы. Например, он обязателен для винограда и всех сухофруктов. Применяют его и в производстве вина и сахара. То есть встречаемся мы с ним достаточно широко. У людей с индивидуальной непереносимостью он вызывает аллергию, но для большинства потребителей считается безопасным.
При дальней транспортировке яблок, дополнительно обрабатывают бромистым метилом или различными фунгицидами. Крупные фруктовые компании наносят на яблоки смесь парафина, воска и сорбиновой кислоты. (искусственный воск). У плодов есть своё натуральное восковое покрытие, но дополнительное нанесение воска обеспечивает им большую защиту от вредителей и быстрой потери влаги. Именно благодаря этому яблоки на рынке порой так красиво блестят. Торговцы просто натирают их шерстяной тряпочкой до блеска. В магазинах этого не делают, и те же самые сорта яблок выглядят не так эффектно. Так что не стоит гнаться за внешним лоском. Как минимум, он указывает, что плоды покрывали парафином, который снять можно только вместе с кожурой.
Яблоки нужно уметь выбирать
— Поэтому, сам я отдаю предпочтение так называемым «сезонным яблокам». Их часто продают как смесь разных сортов. Они могут быть меньше по размеру, не всегда правильной формы, разной степени зрелости. Но в магазинах самообслуживания практически всегда без труда можно выбрать среди них лучшие плоды. Беру яблоки без видимых дефектов, ушибов, морщин, с хорошим тургором (плотность, определяемая на ощупь), свидетельствующим о достаточном количестве влаги в плодах. Сорта выбираю разные, на пробу. Со временем вы поймете, какие яблоки вам нравятся больше, и выбирать их будете автоматически.
Иногда покупаю и яблоки, покрытые искусственным воском. Он, конечно, не полезен, но и не очень опасен. Тщательно их мою в горячей воде, если кожура очень толстая, срезаю. Хотя витаминов и клетчатки в ней больше всего, но и в плоти яблок много хорошего — минералы, пектины