Фрукт раздора. Эксперт рассказал, как правильно выбирать яблоки зимой

Кстати, там остаётся на хранении много таких зимних сортов, которые смогут лежать ещё достаточно долго с минимальной потерей качества. Если яблоки правильно хранить, это всё реально. Важна, не только низкая температура (от 0 до +50С), но и вентиляция — чтобы удалялся газ этилен, который ещё называют «гормоном быстрого созревания». Его выделяют сами плоды, и если накопление газа происходит быстро, даже лёжкие сорта яблок стремительно портятся. Такое свойство этилена используют для ускорения созревания других плодов, чаще всего, бананов (их собирают зелёными, чтобы можно было транспортировать на далёкие расстояния). Поэтому, этилен в смеси с азотом даже называют «банановым газом». Это свойство этилена можно использовать и дома, положив 2−3 яблока в полиэтиленовый пакет вместе с зелёными бананами.