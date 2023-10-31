Frontiers in Psychology: маникюр в салоне может оказывать благотворное влияние на психику
Чтобы поднять настроение и расслабиться, нужно пойти в салон и поболтать с маникюршей.
Чтобы поднять настроение и расслабиться, нужно пойти в салон и поболтать с маникюршей.
Такие результаты показало новое исследование, проведенное японскими психологами, статья которых опубликована в журнале Frontiers in Psychology.
Чтобы выяснить, какой психологический эффект оказывает на женщин маникюр, исследователи провели онлайн-опрос, в котором приняли участие 500 японок, живущих в городах в разных регионах страны. Возраст участниц колебался от «чуть за 20» до «ближе к 40».
Помимо стандартной демографической информации, такой, как возраст, место жительства, семейное положение, уровень доходов, женщины должны были сообщить, сколько они в месяц тратят на косметику и делают ли маникюр, а если да, то как часто и где — в салоне или самостоятельно.
Любительниц маникюра также просили оценить по четырехбалльной шкале, в какой степени они обычно испытывают те или иные эмоции, когда посещают салон.
Кроме того, психологов интересовал такой важный аспект посещения салона, как беседа с маникюршей. Женщинам нужно было оценить по семибалльной шкале, насколько откровенно они раскрывают в этих разговорах информацию о своей повседневной жизни, проблемах, неудачах, слабостях, недостатках, увлечениях, разочарованиях и так далее.
В итоге оказалось, что маникюр очень позитивно сказывается на психологическом настрое женщин — они испытывают прилив положительных эмоций и жизненных сил, успокаиваются и расслабляются.
При этом особенно ярко такой эффект проявляется не после домашнего маникюра, а после посещения салона и беседы с маникюршей. Важно то, что это должен быть не глубокий, откровенный разговор, от которого остается тяжелый осадок, а легкая, непринужденная болтовня, подчеркивают исследователи.