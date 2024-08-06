Frontiers in Plant Science: из-за ночного света в городах голодают насекомые

Новое исследование экологов Китайской академии наук показало, что от уличных фонарей хорошо людям и растениям, а вот травоядным насекомым — плохо. И речь не об освещенных улицах, как таковых, а о съедобности городской зелени. Авторы работы, опубликованной в Frontiers in Plant Science, обнаружили, что под искусственным ночным освещением листья становятся настолько жесткими, что урбанизированные жуки, гусеницы, кузнечики и другая «мелочь» остаются без еды, потому что не могут их разжевать. Это может угрожать биоразнообразию наших городов, говорят ученые.