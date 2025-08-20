Блокировка голосовых звонков в мессенджерах привела к сокращению мошенничества

После частичной блокировки звонков в иностранных мессенджерах значительно снизился уровень телефонного мошенничества: за неделю с 11 августа число инцидентов сократилось на 40%. Об этом «Ъ» рассказал руководитель центра экосистемной защиты «Т-Банка» Олег Замиралов. Количество попыток мошенничества через мессенджеры снизилось на 70%, уточняет он.
В «МегаФоне» подтвердили «Ъ», что количество жалоб на мошенничество с использованием голосового трафика в мессенджерах за последние полторы недели снизилось. В прошлом году доля подобных жалоб в общем объеме обращений не превышала 40%, по итогам первого полугодия текущего года этот показатель достиг 60%, отметил представитель оператора. В Т2 же фиксируют пятикратный рост мошеннических вызовов с международных номеров, преимущественно Великобритании. В июле на мессенджеры пришлось 57% сообщений о мошенничестве, сообщили в компании.
В «Вымпелкоме» оценили снижение мошеннических звонков в мессенджерах за неделю также примерно в 70%. Тогда как объем мошеннической активности через звонки из-за рубежа увеличился на 83%, говорят там. В МТС отказались от комментариев, в «Газпромбанк Мобайле» не ответили на запрос. Так же поступили в ВТБ и Альфа-банке. В Минцифры перенаправили запрос «Ъ» в Роскомнадзор, там ответили, что делать выводы преждевременно. В пресс-службе Max от комментариев отказались.
В России с середины августа в качестве меры борьбы с мошенниками были ограничены голосовые вызовы в Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Metа, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ). «Ъ» сообщил о начале ограничений 11 августа, 13 августа эту информацию подтвердили в Роскомнадзоре.
Похожее резкое сокращение фрода было зафиксировано весной 2022 года. Тогда на действия злоумышленников повлияло отключение России от SWIFT (международная система передачи финансовых сообщений), представители банков говорили о падении атак на их клиентов «в разы» (cм. «Ъ» от 2 марта 2022 года). Однако вскоре телефонное мошенничество снова показало рост.
«Согласно статистике Kaspersky Who Calls, мы действительно можем подтвердить тенденцию сокращения фрод-трафика в мессенджерах, — говорит главный эксперт “Лаборатории Касперского” Сергей Голованов.— Доля клиентов нашего приложения, которым приходили вызовы от злоумышленников в WhatsApp, существенно снизилась».
Снижение количества мошеннических звонков напрямую связано с блокировкой вызовов в Telegram и WhatsApp, считает специалист группы социально-технического тестирования компании «Бастион» Мария Сергеева. «Потеряв этот канал связи, злоумышленники не смогли оперативно адаптироваться к новым условиям». Однако, добавляет она, преступники не стали меньше работать, они просто временно сместили фокус на традиционную телефонию. К тому же, напоминает госпожа Сергеева, некоторые группы граждан, например пенсионеры, изменений не почувствовали вовсе.
Сейчас, добавляет Олег Замиралов, мошенники, очевидно, попытаются использовать Max (разработан VK) как новый канал взаимодействия с жертвами: «На рынке фиксируются первые случаи попыток обмана в этом мессенджере». Для того чтобы не допустить там такого уровня фрода, как в зарубежных мессенджерах, Max предстоит плотно работать с операторами связи и банками и оперативно внедрять современные средства борьбы с мошенничеством, считает он.
После выхода материала в Сбере сообщили «Ъ», что количество мошеннических звонков через мессенджеры за неделю с момента начала блокировок сократилось в 3 раза, при этом выросло количество мошеннических звонков с международных номеров по сотовой связи почти в 2 раза: «По нашему мнению, делать выводы об эффективности меры пока рано — необходимо отслеживать ситуацию в более длительном временном отрезке».