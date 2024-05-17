Фрэнсис Форд Коппола показал в Каннах «Мегалополис», который делал 40 лет

«Мегалополис» получил смешанные отзывы критиков. На момент публикации на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 50% на основе 22 рецензий. Ричард Лоусон из Vanity Fair назвал фильм «смесью множества разрозненных идей Копполы» и «устаревшим», тогда как Питер Брэдшоу из Guardian — «страстным проектом без страсти», «раздутым, скучным и поразительно поверхностным фильмом, полным школьных истин о будущем человечества». Кевин Махер из Times написал, что это были «138 отупляющих минут непродуманных тем, недоделанных сцен, диалогов и уродливых визуальных эффектов».