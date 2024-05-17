Фрэнсис Форд Коппола показал в Каннах «Мегалополис», который делал 40 лет

Вечером третьего дня Каннского кинофестиваля состоялся показ долгожданной ленты Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис». Фильм поборется за главный приз — «Золотую пальмовую ветвь».
Картину на фестивале представил сам режиссер вместе с актерами. На красной ковровой дорожке позировали Адам Драйвер, Шайя ЛаБаф, Обри Плаза, Натали Эммануэль, Хлоя Файнман, Грейс Вандервол, Лоуренс Фишбёрн, Джанкарло Эспозито, Джон Войт, Даниэль Бернард Суини и Талия Шайр (младшая сестра Копполы). Легендарного режиссера лично поддерживала внучка режиссера и дочь Софии Копполы — 17-летняя Роми Крокет Марс.
Также кинопоказ посетили председатель жюри Грета Гервиг, член жюри Омар Си, звезды турецких сериалов «Великолепный век» и «Постучись в мою дверь» Мерьем Узерли и Ханде Эрчел, легенда Болливуда Айшвария Рай, российский блогер Наталья Османн и другие.
Фильм рассказывает о несчастном случае в будущем, который приводит к разрушению Нью-Йорка. Главный герой, гениальный архитектор Сезар Катилина, хочет перестроить мегаполис и превратить его в грандиозную столицу мира. Но он сталкивается с конкурентом в лице мэра города Фрэнка Цицерона. В ленте также снялись Форест Уитакер, Кэтрин Хантер, Дастин Хоффман, Джейсон Шварцман и Джеймс Ремар.
Сюжет основан на произведении Саллюстия «О заговоре Катилины». Идея «Мегалополиса» появилась у Копполы вскоре после окончания работы над фильмом «Апокалипсис сегодня» (1979). В начале 1980-х режиссер написал сценарий с отсылками к Марку Туллию Цицерону и Луцию Сергию Катилине, но дальнейшее производство постоянно откладывалось. Бюджет картины составил более $100 млн, которые Фрэнсис Форд Коппола покрыл полностью из своих средств — доходов от собственной винодельни.
Съемочная группа, в основном, конечно, сам Коппола, удостоились четырехминутных оваций еще до начала просмотра картины. После просмотра зрители аплодировали им еще семь минут, пишет Variety. Столько же оваций получила команда блокбастера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса», показанная вне конкурсной программы днем ранее.
Фильм, длившийся 2 часа 20 минут, окончился титром в память о жене режиссера Элинор Копполе. Она скончалась 12 апреля в возрасте 87 лет.
«Мегалополис» получил смешанные отзывы критиков. На момент публикации на сайте Rotten Tomatoes его рейтинг составляет 50% на основе 22 рецензий. Ричард Лоусон из Vanity Fair назвал фильм «смесью множества разрозненных идей Копполы» и «устаревшим», тогда как Питер Брэдшоу из Guardian — «страстным проектом без страсти», «раздутым, скучным и поразительно поверхностным фильмом, полным школьных истин о будущем человечества». Кевин Махер из Times написал, что это были «138 отупляющих минут непродуманных тем, недоделанных сцен, диалогов и уродливых визуальных эффектов».
Более благосклонным оказался Дэвид Фиар из Rolling Stone. По его мнению, «это именно тот фильм, который намеревался снять Коппола — бескомпромиссный, исключительно интеллектуальный, беззастенчиво романтичный, сатирический, но удивительно искренний в своем поиске не только дивных новых, но и лучших миров».