«Бить баклуши»: значение и происхождение фразеологизма

Еще одна версия происхождения фразеологизма «бить баклуши» связана с ночными сторожами. При обходе и осмотре поселений они громко стучали большими деревянными обрубками или колотушками. Они это делали для того, что отпугнуть от поселений диких животных, а также грабителей, которые чаще всего орудовали по ночам. Хотя подобные дозоры сторожа совершали на протяжении всей ночи и работа была довольно утомительной, она не требовала особой квалификации и считалась простой, не представляющей особого труда. Впоследствии именно по этой причине она стала ассоциироваться с бездельем, «битьем баклуш».