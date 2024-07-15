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«Бить баклуши»: значение и происхождение фразеологизма

Значение и история происхождения фразеологизма «бить баклуши». Рассказываем, что значит выражение, какие синонимы можно подобрать. Примеры предложений с этим оборотом — в проекте ВФокусе Mail.ru.

И в произведениях классиков, и в повседневной жизни мы можем встретить фразеологизм «бить баклуши». Его принято употреблять в отношении тех, кто бездельничает или выполняет бессмысленную и бесполезную работу.

Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал или употреблял в своей речи это выражение. А знаете ли вы, откуда оно пошло? Рассказываем историю происхождения фразеологизма «бить баклуши», а также приводим примеры предложений с этой идиомой, а еще синонимы, антонимы и выражения из русской классики.

«Баклуши бить» — классический пример фразеологизма
«Баклуши бить» — классический пример фразеологизма

Что значит оборот «бить баклуши»

«Бить баклуши» — это фразеологизм, устойчивое словосочетание с иносказательным значением. В современной разговорной речи это выражение означает бессмысленное, праздное времяпрепровождение, безделье.

История происхождения фразеологизма «бить баклуши»

Есть несколько версий того, как появилось это устойчивое выражение.

Самая распространенная версия, к которой склоняется большинство ученых, связана с временами Древней Руси. Известно, что тогда кухонная утварь и посуда была деревянной — ели кашу и хлебали щи деревянными ложками. Их делали ложкари — мастера, которые специализировались на изготовлении ложек. А вот заготовки для ложек делали их подмастерья — они раскалывали на баклуши деревянные поленья (чаще всего липовые или осиновые). Таким образом, деревянный обрубок, который обрабатывали для выделки чашек, ложек и всей деревянной кухонной утвари, назывался баклушей. И битье баклуш — это и есть процесс раскалывания поленьев и их дальнейшее обтесывание.

Несмотря на то, что сейчас такая работа не кажется совсем простой, во времена Руси она считалась незамысловатой. Поэтому битье баклуш и стали считать верхом безделья. И с течением времени «бить баклуши» стало означать очень простую работу, несерьезное дело, а позже и вовсе — безделье. Хотя, конечно, стоит отметить, что для изготовления баклуш было необходимо определенное мастерство.

Еще одна версия происхождения фразеологизма «бить баклуши» связана с ночными сторожами. При обходе и осмотре поселений они громко стучали большими деревянными обрубками или колотушками. Они это делали для того, что отпугнуть от поселений диких животных, а также грабителей, которые чаще всего орудовали по ночам. Хотя подобные дозоры сторожа совершали на протяжении всей ночи и работа была довольно утомительной, она не требовала особой квалификации и считалась простой, не представляющей особого труда. Впоследствии именно по этой причине она стала ассоциироваться с бездельем, «битьем баклуш».

Кроме того, есть такая версия: устойчивое выражение «бить баклуши» произошло от ударного музыкального инструмента, представляющего собой металлическую тарелку, на которой довольно несложно играть. Этот инструмент и назывался баклушей.

А еще есть предположение, связанное с замерзшими лужами, которые также называют баклушами. В детстве мы часто ради забавы били по таким лужам и тем самым раскалывали лед — отсюда, по одной из версий, и пошел фразеологизм «бить баклуши».

Несмотря на разнообразие версий, в научной среде наиболее достоверной считают первую, связанную с заготовками для деревянных ложек.

Игра в городки (баклуши)
Игра в городки (баклуши)

Синонимы и антонимы к выражению «бить баклуши»

Фразеологизм «бить баклуши» — иносказательный оборот, который образно описывает безделье и выполнение простой бессмысленной работы. Однако и к такому емкому по смыслу выражению можно подобрать не менее емкие синонимы и антонимы.

Синонимы к выражению «бить баклуши»
Антонимы к выражению «бить баклуши»
Бездельничать
Трудиться
Бить балду
Вкалывать
Плевать в потолок
Работать до седьмого пота
Ловить ворон
Пахать
Маяться дурью
Прилагать усилия
Считать мух
Усердно работать
Заниматься пустяками
Работать не покладая рук
Заниматься бесполезным делом
Работать в поте лица
Болтаться без дела
Трудиться без устали
Лентяйничать
Корпеть
Прохлаждаться

Сидеть сложа руки

Лодырничать

Сачковать

Бездействовать

Валять дурака

Слоняться без дела

Примеры предложений с идиомой «бить баклуши»

Несмотря на то, что фразеологический оборот «бить баклуши» довольно распространен в литературе, в повседневной жизни мы не так часто его употребляем, хотя подобные выражения, несомненно, украшают нашу речь. Приводим примеры того, как эту идиому можно внедрить в разговор.

  • Чтобы добиться отличных результатов в учебе, надо трудиться не покладая рук, а не бить баклуши и лоботрясничать.
  • Мой начальник не любил, когда его подчиненные били баклуши на рабочем месте.
  • Кто много и усердно работает, а не бьет баклуши, тому никогда не бывает скучно.
  • Света сдала выпускные экзамены на отлично, потому что упорно занималась, а не била баклуши.
  • «Прекратите бить баклуши, лучше займитесь делом!» — часто повторял мой учитель.
  • Мария только и делала, что била баклуши и теряла время, вместо того, чтобы приложить усилия для достижения успеха.
  • Сергей целыми днями бил баклуши и не хотел ничего менять в своей жизни.

Изготовление деревянных ложек
Изготовление деревянных ложек

Вопросы и ответы

Отвечаем на самые распространенные вопросы о фразеологизме «бить баклуши».

С какой профессией связано выражение «бить баклуши»?

Устойчивое выражение «бить баклуши» связано с профессией ложкарей. В старину щи и кашу ели деревянными ложками, которые делали эти мастера. А вот деревянные заготовки для них изготавливали подмастерья ложкарей. Они брали липовое или осиновое дерево и раскалывали его на чурбачки, которые и назывались баклушами.

В те времена такая работа считалась простой, не требующих особых усилий и умений. А вот современному человеку бить баклуши (в прямом значении) может показаться не так уж и легко.

Где в литературе можно встретить примеры с выражением «бить баклуши»?

В литературе часто встречается этот фразеологический оборот. Приводим примеры с устойчивым выражением «бить баклуши» из русской классики.

Вот рыскают по свету, бьют баклуши, // Воротятся, от них порядка жди.
Грибоедов А. С. «Горе от ума»

— Мы люди веселые, — отвечал слепой, — исходили деревни и села, идем из Мурома в Слободу, бить баклуши, добрых людей тешить, кого на лошадь подсадить, кого спешить!
Толстой А. К. «Князь Серебряный»

— Пора нам, Тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать… Ты хочешь быть артисткой?
Чехов А. П. «Каштанка»

А вот что мы теперь с вами постарели, поглупели, да усы красим, да шляемся по Невскому, да ни на что не стали годны, как разбитые клячи, повыдохлись, повытерлись, не то важничаем и ломаемся, не то бьем баклуши, да, чего доброго, горе вином запиваем, — вот это скорее сон, и сон самый безобразный.
Тургенев И. С. «Затишье»

Теперь прощайте, мне некогда-с, у нас ревизор-с, обязанности службы прежде всего; вам бить баклуши, а нам тут сидеть за делами-с.
Достоевский Ф. М. «Ползунков»

— Они вовсе не должны бить баклуши, они должны работать. Дайте им работу.
Вересаев В. В. «Без дороги»

Какой антоним выражения «бить баклуши»?

Антоним — это слово или выражение, имеющее противоположное значение. Поскольку «бить баклуши» означает «бездельничать», то антонимичными являются выражения, связанные с усердной работой. Поэтому антонимами для оборота «бить баклуши» будут следующие слова и выражения:

  • трудиться;
  • вкалывать;
  • работать до седьмого пота;
  • пахать;
  • усердно работать;
  • заниматься делом;
  • прилагать усилия;
  • работать не покладая рук;
  • трудиться без устали;
  • работать в поте лица;
  • корпеть.

В русском языке множество ярких фразеологизмов, которые обогащают речь. Однако чтобы быть уверенными в их правильном и уместном употреблении, надо понимать значение того или иного оборота. Ранее мы рассказывали о том, как появились и что означают устойчивые выражения «показать, где раки зимуют» и «зарубить на носу» — рекомендуем прочитать эти материалы и внедрить фразеологизмы в свой лексикон.

Автор: Татьяна Малюк