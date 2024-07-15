«Бить баклуши»: значение и происхождение фразеологизма

И в произведениях классиков, и в повседневной жизни мы можем встретить фразеологизм «бить баклуши». Его принято употреблять в отношении тех, кто бездельничает или выполняет бессмысленную и бесполезную работу.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни слышал или употреблял в своей речи это выражение. А знаете ли вы, откуда оно пошло? Рассказываем историю происхождения фразеологизма «бить баклуши», а также приводим примеры предложений с этой идиомой, а еще синонимы, антонимы и выражения из русской классики.
Что значит оборот «бить баклуши»
«Бить баклуши» — это фразеологизм, устойчивое словосочетание с иносказательным значением. В современной разговорной речи это выражение означает бессмысленное, праздное времяпрепровождение, безделье.
История происхождения фразеологизма «бить баклуши»
Есть несколько версий того, как появилось это устойчивое выражение.
Самая распространенная версия, к которой склоняется большинство ученых, связана с временами Древней Руси. Известно, что тогда кухонная утварь и посуда была деревянной — ели кашу и хлебали щи деревянными ложками. Их делали ложкари — мастера, которые специализировались на изготовлении ложек. А вот заготовки для ложек делали их подмастерья — они раскалывали на баклуши деревянные поленья (чаще всего липовые или осиновые). Таким образом, деревянный обрубок, который обрабатывали для выделки чашек, ложек и всей деревянной кухонной утвари, назывался баклушей. И битье баклуш — это и есть процесс раскалывания поленьев и их дальнейшее обтесывание.
Несмотря на то, что сейчас такая работа не кажется совсем простой, во времена Руси она считалась незамысловатой. Поэтому битье баклуш и стали считать верхом безделья. И с течением времени «бить баклуши» стало означать очень простую работу, несерьезное дело, а позже и вовсе — безделье. Хотя, конечно, стоит отметить, что для изготовления баклуш было необходимо определенное мастерство.
Еще одна версия происхождения фразеологизма «бить баклуши» связана с ночными сторожами. При обходе и осмотре поселений они громко стучали большими деревянными обрубками или колотушками. Они это делали для того, что отпугнуть от поселений диких животных, а также грабителей, которые чаще всего орудовали по ночам. Хотя подобные дозоры сторожа совершали на протяжении всей ночи и работа была довольно утомительной, она не требовала особой квалификации и считалась простой, не представляющей особого труда. Впоследствии именно по этой причине она стала ассоциироваться с бездельем, «битьем баклуш».
Кроме того, есть такая версия: устойчивое выражение «бить баклуши» произошло от ударного музыкального инструмента, представляющего собой металлическую тарелку, на которой довольно несложно играть. Этот инструмент и назывался баклушей.
А еще есть предположение, связанное с замерзшими лужами, которые также называют баклушами. В детстве мы часто ради забавы били по таким лужам и тем самым раскалывали лед — отсюда, по одной из версий, и пошел фразеологизм «бить баклуши».
Несмотря на разнообразие версий, в научной среде наиболее достоверной считают первую, связанную с заготовками для деревянных ложек.
Синонимы и антонимы к выражению «бить баклуши»
Фразеологизм «бить баклуши» — иносказательный оборот, который образно описывает безделье и выполнение простой бессмысленной работы. Однако и к такому емкому по смыслу выражению можно подобрать не менее емкие синонимы и антонимы.
|Синонимы к выражению «бить баклуши»
|Антонимы к выражению «бить баклуши»
|Бездельничать
|Трудиться
|Бить балду
|Вкалывать
|Плевать в потолок
|Работать до седьмого пота
|Ловить ворон
|Пахать
|Маяться дурью
|Прилагать усилия
|Считать мух
|Усердно работать
|Заниматься пустяками
|Работать не покладая рук
|Заниматься бесполезным делом
|Работать в поте лица
|Болтаться без дела
|Трудиться без устали
|Лентяйничать
|Корпеть
|Прохлаждаться
|Сидеть сложа руки
|Лодырничать
|Сачковать
|Бездействовать
|Валять дурака
|Слоняться без дела
Примеры предложений с идиомой «бить баклуши»
Несмотря на то, что фразеологический оборот «бить баклуши» довольно распространен в литературе, в повседневной жизни мы не так часто его употребляем, хотя подобные выражения, несомненно, украшают нашу речь. Приводим примеры того, как эту идиому можно внедрить в разговор.
- Чтобы добиться отличных результатов в учебе, надо трудиться не покладая рук, а не бить баклуши и лоботрясничать.
- Мой начальник не любил, когда его подчиненные били баклуши на рабочем месте.
- Кто много и усердно работает, а не бьет баклуши, тому никогда не бывает скучно.
- Света сдала выпускные экзамены на отлично, потому что упорно занималась, а не била баклуши.
- «Прекратите бить баклуши, лучше займитесь делом!» — часто повторял мой учитель.
- Мария только и делала, что била баклуши и теряла время, вместо того, чтобы приложить усилия для достижения успеха.
- Сергей целыми днями бил баклуши и не хотел ничего менять в своей жизни.
Вопросы и ответы
Отвечаем на самые распространенные вопросы о фразеологизме «бить баклуши».
С какой профессией связано выражение «бить баклуши»?
Устойчивое выражение «бить баклуши» связано с профессией ложкарей. В старину щи и кашу ели деревянными ложками, которые делали эти мастера. А вот деревянные заготовки для них изготавливали подмастерья ложкарей. Они брали липовое или осиновое дерево и раскалывали его на чурбачки, которые и назывались баклушами.
В те времена такая работа считалась простой, не требующих особых усилий и умений. А вот современному человеку бить баклуши (в прямом значении) может показаться не так уж и легко.
Где в литературе можно встретить примеры с выражением «бить баклуши»?
В литературе часто встречается этот фразеологический оборот. Приводим примеры с устойчивым выражением «бить баклуши» из русской классики.
Вот рыскают по свету, бьют баклуши, // Воротятся, от них порядка жди.
Грибоедов А. С. «Горе от ума»
— Мы люди веселые, — отвечал слепой, — исходили деревни и села, идем из Мурома в Слободу, бить баклуши, добрых людей тешить, кого на лошадь подсадить, кого спешить!
Толстой А. К. «Князь Серебряный»
— Пора нам, Тетка, делом заняться. Довольно тебе бить баклуши. Я хочу из тебя артистку сделать… Ты хочешь быть артисткой?
Чехов А. П. «Каштанка»
А вот что мы теперь с вами постарели, поглупели, да усы красим, да шляемся по Невскому, да ни на что не стали годны, как разбитые клячи, повыдохлись, повытерлись, не то важничаем и ломаемся, не то бьем баклуши, да, чего доброго, горе вином запиваем, — вот это скорее сон, и сон самый безобразный.
Тургенев И. С. «Затишье»
Теперь прощайте, мне некогда-с, у нас ревизор-с, обязанности службы прежде всего; вам бить баклуши, а нам тут сидеть за делами-с.
Достоевский Ф. М. «Ползунков»
— Они вовсе не должны бить баклуши, они должны работать. Дайте им работу.
Вересаев В. В. «Без дороги»
Какой антоним выражения «бить баклуши»?
Антоним — это слово или выражение, имеющее противоположное значение. Поскольку «бить баклуши» означает «бездельничать», то антонимичными являются выражения, связанные с усердной работой. Поэтому антонимами для оборота «бить баклуши» будут следующие слова и выражения:
- трудиться;
- вкалывать;
- работать до седьмого пота;
- пахать;
- усердно работать;
- заниматься делом;
- прилагать усилия;
- работать не покладая рук;
- трудиться без устали;
- работать в поте лица;
- корпеть.
В русском языке множество ярких фразеологизмов, которые обогащают речь. Однако чтобы быть уверенными в их правильном и уместном употреблении, надо понимать значение того или иного оборота. Ранее мы рассказывали о том, как появились и что означают устойчивые выражения «показать, где раки зимуют» и «зарубить на носу» — рекомендуем прочитать эти материалы и внедрить фразеологизмы в свой лексикон.
Автор: Татьяна Малюк