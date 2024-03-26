Франшизу «Пираты Карибского моря» перезапустят, но без Джонни Деппа

Новая часть франшизы была анонсирована еще в 2018 году, сразу после выхода пятой части «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017). Но скандальный бракоразводный процесс главной звезды саги Джонни Деппа и актрисы Эмбер Хёрд, который в итоге завершился в пользу актера, поставил будущее пиратской истории под вопрос. Депп обвинил бывшую супругу в потере своей прибыльной роли капитана Джека Воробья в «Пиратах». Повлияла на работу над картиной и пандемия COVID-19. Во всех предыдущих пяти фильмах Депп появлялся в своей роли.