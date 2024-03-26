Франшизу «Пираты Карибского моря» перезапустят, но без Джонни Деппа

Культовая франшиза «Пираты Карибского моря» будет полностью перезагружена, об этом сообщил портал Comic Book со ссылкой на информацию, полученную в беседе с продюсером проекта Джерри Брукхаймером. Тот заявил, что собирается перезапустить «Пиратов» с новым актерским составом, чтобы «было легче собраться на съемочной площадке и не ждать определенных исполнителей».
«Пираты Карибского моря» — серия приключенческих фильмов, постановщиками которых стали Гор Вербински, Роб Маршалл, Эспен Сандберг и Хоаким Роннинг, который заявлен и режиссером следующей части, уже шестой по счету.
Новая часть франшизы была анонсирована еще в 2018 году, сразу после выхода пятой части «Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки» (2017). Но скандальный бракоразводный процесс главной звезды саги Джонни Деппа и актрисы Эмбер Хёрд, который в итоге завершился в пользу актера, поставил будущее пиратской истории под вопрос. Депп обвинил бывшую супругу в потере своей прибыльной роли капитана Джека Воробья в «Пиратах». Повлияла на работу над картиной и пандемия COVID-19. Во всех предыдущих пяти фильмах Депп появлялся в своей роли.
Создатель сериалов «Одни из нас» и «Чернобыль» Крэйг Мэйзин работал над сюжетом новых «Пиратов» вместе с автором оригинального сценария Тедом Эллиотом. Работа была приостановлена из-за прошлогодних забастовок Гильдии сценаристов (Writers Guild of America, или WGA) в США, но теперь сценарий готов и понравился представителям студии Disney. Как пишет портал, «франшиза готовится к полной перезагрузке, начиная с новых идей и новых персонажей».
Ранее сообщалось, что создатели франшизы готовят ребут с Марго Робби. Но после феноменального успеха «Барби», пишет, Comic Book, опираясь на слова продюсера, такое развитие маловероятно.
Первый фильм, «Пираты Карибского моря: Проклятие “Черной жемчужины”, был выпущен в 2003 году. Он рассказал историю влюбленных — дочери английского губернатора Порт-Ройала Элизабет Свон (ее сыграла Кира Найтли, “Гордость и предубеждение”) и подмастерья кузнеца Уильяма Тёрнера в исполнении Орландо Блума (“Властелин колец”), оказавшихся в центре разборок между проклятой командой пиратов судна “Черная жемчужина” и эксцентричным капитаном Джеком Воробьем.