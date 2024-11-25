Французы начали продавать свои замки задешево

Во Франции можно купить маленький замок по цене отечественного автомобиля, а средняя стоимость такого жилья приравнивается к цене четырехкомнатной квартиры в новостройке в центре Москвы. Об этом пишет Business Insider.
Три года назад пара из Калифорнии купила замок времен XIV века. Башня у ворот, опорные стены и каменный мост у входа в поместье относятся к первоначальному средневековому поместью, построенному в 1320 году. Но главное здание — 48-комнатный замок с потрясающим видом на Жер (сельский регион на юго-западе Франции, где производят фуа-гра) — было перестроено в 1820-х.
На пару это произвело впечатление, так как супруги в восторге от «романтичной идеи королевской семьи и знати». Они решили, что в замке достаточно всего для того, чтобы воплотить фантазии в жизнь, и приобрели замок за 1,2 миллиона долларов. Позже молодые люди столкнулись с жестокой реальностью.
В особняке была открытая электропроводка, сантехника находилась в ужасном состоянии, а каменные стены активно впитывали влагу. Куда бы супруги ни посмотрели, все нуждалось в ремонте.
На обновление электричества, отопления, сантехники, укрепление фундамента и замену крыши пара уже потратила 500 тысяч долларов. Молодые люди предполагают, что понадобится еще столько же, чтобы закончить ремонт.
На продажу по всей Франции выставлено множество замков. Средняя цена составляет два миллиона долларов, однако здания поменьше могут стоить до 200 тысяч долларов. Некоторые из них, например, роскошный особняк, прозванный «маленьким Версалем в Пиренеях», даже раздаются бесплатно. И все дело в том, что подобные строения просто не нужны жителям страны и даже их хозяевам.
Так, например, Анри д’Обиньи отчаянно пытается продать свой особняк пятый год, так как его обслуживание обходится слишком дорого. По оценкам владельца, на полный ремонт уйдет 100 тысяч долларов, однако агенты по недвижимости утверждают, что понадобится один миллион долларов. Сейчас все стены здания покрыты плесенью, работает только одна ванная комната, а отопление стоит настолько дорого, что зимой хозяин спит в гостевом домике.
По словам специалистов, покупателям следует рассчитывать на то, что на ежегодное обслуживание замков придется выделить 1,5% от их стоимости, а если здание требует масштабной реконструкции, то значительно больше.
Во всей стране всего 31 архитектор, аккредитованный для работы над такими проектами.
Ранее стало известно, что в итальянской деревне американцы могут купить дома за один доллар.