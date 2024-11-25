Французы начали продавать свои замки задешево

На пару это произвело впечатление, так как супруги в восторге от «романтичной идеи королевской семьи и знати». Они решили, что в замке достаточно всего для того, чтобы воплотить фантазии в жизнь, и приобрели замок за 1,2 миллиона долларов. Позже молодые люди столкнулись с жестокой реальностью.