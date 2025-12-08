Ранее Филиппо заявлял, что у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона «горели уши» после слов российского лидера Владимира Путина об урегулировании на Украине. Он приложил видео, где Путин говорит, что основная цель европейцев — заблокировать мирный процесс на Украине.