Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Места
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Французский политик Филиппо разорвал в центре Парижа флаг Евросоюза

Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо призвал освободить Францию от Евросоюза, который не хочет мира, а жаждет войны.

Источник: Соцсети

Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил на демонстрации в центре Парижа, во время которой он разорвал два флага Евросоюза.

Он поделился видео с мероприятия в социальной сети X*.

«Он (флаг, — прим. ред.) настолько прекрасен, что мы делаем из него великолепное конфетти!» — написал с иронией Филиппо и добавил смайлик с подмигиванием.

Затем он в очередной раз призвал освободить Францию от Евросоюза. «Долой ЕС и да здравствует свободная Франция!», — написал он.

Ранее Филиппо заявлял, что у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона «горели уши» после слов российского лидера Владимира Путина об урегулировании на Украине. Он приложил видео, где Путин говорит, что основная цель европейцев — заблокировать мирный процесс на Украине.

*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.