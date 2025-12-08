Французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо выступил на демонстрации в центре Парижа, во время которой он разорвал два флага Евросоюза.
Он поделился видео с мероприятия в социальной сети X*.
«Он (флаг, — прим. ред.) настолько прекрасен, что мы делаем из него великолепное конфетти!» — написал с иронией Филиппо и добавил смайлик с подмигиванием.
Затем он в очередной раз призвал освободить Францию от Евросоюза. «Долой ЕС и да здравствует свободная Франция!», — написал он.
Ранее Филиппо заявлял, что у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и президента Франции Эммануэля Макрона «горели уши» после слов российского лидера Владимира Путина об урегулировании на Украине. Он приложил видео, где Путин говорит, что основная цель европейцев — заблокировать мирный процесс на Украине.
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.