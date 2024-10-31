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Французский департамент Иль и Вилен запретил алкоголь на Хеллоуин

Французский департамент Иль и Вилен, расположенный в Бретани, запретил продажу алкоголя на Хеллоуин, пишет The Connexion.

Источник: unsplash.com

По данным издания, это связано с тем, что в прошлом году во Франции в канун Дня всех святых власти устраняли массовые беспорядки. Последние в том числе возникли из-за неконтролируемого распития алкоголя.

Помимо запрета на продажу спиртного несколько французских департаментов запретили использование фейерверков и пиротехники. Под запрет попали также переносные канистры с топливом и газовые баллончики. В некоторых департаментах действие ограничительных мер продлится вплоть до 4 ноября.

Издание отмечает, что обычно Хеллоуин не был популярен во Франции. Однако в последние годы его стали отмечать более массово.

Ранее в Госдуме России предложили запретить продажу алкоголя гражданам, которым еще не исполнился 21 год. Сейчас спиртное разрешено покупать и употреблять с 18 лет.