Французский департамент Иль и Вилен запретил алкоголь на Хеллоуин

По данным издания, это связано с тем, что в прошлом году во Франции в канун Дня всех святых власти устраняли массовые беспорядки. Последние в том числе возникли из-за неконтролируемого распития алкоголя.
Помимо запрета на продажу спиртного несколько французских департаментов запретили использование фейерверков и пиротехники. Под запрет попали также переносные канистры с топливом и газовые баллончики. В некоторых департаментах действие ограничительных мер продлится вплоть до 4 ноября.
Издание отмечает, что обычно Хеллоуин не был популярен во Франции. Однако в последние годы его стали отмечать более массово.
Ранее в Госдуме России предложили запретить продажу алкоголя гражданам, которым еще не исполнился 21 год. Сейчас спиртное разрешено покупать и употреблять с 18 лет.