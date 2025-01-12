Сообщается, что Тибервиль скончался в августе 2024 года в возрасте 91 года, не оставив наследников. Тогда мэру небольшого города с населением 1773 человека позвонили по телефону, чтобы сообщить, что Тибервиль оставил Тибервилю, от которого и унаследовал свою фамилию, большую часть своего состояния.