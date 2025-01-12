Французский город получил €10 млн от человека, который никогда там не был

Роже Тибервиль, метеоролог из Парижа (Франция) в недавнем времени скончался, оставив в наследство €10 млн (~ 1 млрд рублей) небольшому городу Тибервиль (Нормандия, Франция). Эта сумма в пять раз превышает городской бюджет, — пишет The Guardian.
Сообщается, что Тибервиль скончался в августе 2024 года в возрасте 91 года, не оставив наследников. Тогда мэру небольшого города с населением 1773 человека позвонили по телефону, чтобы сообщить, что Тибервиль оставил Тибервилю, от которого и унаследовал свою фамилию, большую часть своего состояния.
Ги Парис, мэр Тибервиля, сказал, что удивленные местные жители и чиновники теперь обдумывают, как потратить неожиданный доход, который в пять раз превышает годовой бюджет муниципалитета.
Очевидно, что сумма превосходит всякое воображение. Мы пока не знаем, что будем с ними делать. Мы собираемся распорядиться этим приданым так, как всегда поступали с нашим муниципальным бюджетом, — разумно и ответственно.
Известно, что в настоящее время мэр города стремится погасить банковский кредит в размере более €400 тыс (~ 42,3 млн рублей), который был использован для строительства новой начальной школы. Теперь у Тибервиля появится больше возможностей для улучшения городской среды и реализации новых планов.
Мэр города считает, что, по-видимому, единственной связью Тибервиля с одноименном городом было только его имя. Вероятно, мужчина или был очень одиноким, или очень переживал за судьбу города «однофамильца».
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