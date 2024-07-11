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Французские власти выселили тысячи бездомных из Парижа перед Олимпиадой

Власти организуют переселение бездомных в другие города для подготовки к Играм-2024.

Источник: AFP 2023

Французские власти принудительно переселили несколько тысяч бездомных из Парижа в связи с подготовкой к Олимпийским играм, сообщает газета New York Times.

Правительство Франции посадило тысячи бездомных иммигрантов на автобусы и выдворило их из Парижа в преддверии Олимпиады.

New York Times

Олимпийская деревня в Париже была организована в одном из самых неблагополучных пригородов, где тысячи людей обитают в уличных лагерях или заброшенных зданиях.

Согласно информации от высокопоставленного французского чиновника, за прошедший год полиция и судебные органы выселили около 5 тыс. человек в столице. Им было предложено садиться на автобусы и отправляться в такие города, как Лион и Марсель.

По данным издания, в Париже и его окрестностях насчитывается около 100 тыс. бездомных. Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что город не успеет разместить всех бездомных, живущих на улицах, перед Олимпиадой.

Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, а Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября этого же года.

Нина Лютикова