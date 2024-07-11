Французские власти выселили тысячи бездомных из Парижа перед Олимпиадой

Французские власти принудительно переселили несколько тысяч бездомных из Парижа в связи с подготовкой к Олимпийским играм, сообщает газета New York Times.
Правительство Франции посадило тысячи бездомных иммигрантов на автобусы и выдворило их из Парижа в преддверии Олимпиады.
Олимпийская деревня в Париже была организована в одном из самых неблагополучных пригородов, где тысячи людей обитают в уличных лагерях или заброшенных зданиях.
Согласно информации от высокопоставленного французского чиновника, за прошедший год полиция и судебные органы выселили около 5 тыс. человек в столице. Им было предложено садиться на автобусы и отправляться в такие города, как Лион и Марсель.
По данным издания, в Париже и его окрестностях насчитывается около 100 тыс. бездомных. Ранее мэр Парижа Анн Идальго заявляла, что город не успеет разместить всех бездомных, живущих на улицах, перед Олимпиадой.
Напомним, что Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года, а Паралимпийские игры — с 28 августа по 8 сентября этого же года.
Нина Лютикова