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Французские социологи: люди во всем мире не доверяют тем, кто беднее их

Кризис доверия охватывает все больше стран.

Ученые из Центра исследований социального неравенства в Институте политических наук в Париже выяснили, какие люди пользуются меньшим доверием сограждан в разных культурах. Чтобы исследование было максимально объективным, его провели в восьми странах: Бразилии, Колумбии, Конго, Индии, Франции, Нигерии, Филиппинах и Великобритании.

Как показало исследование, опубликованное в журнале Social Psychological and Personality Science, менее всего заслуживающими доверия считают людей с меньшими ресурсами. Бедняки выглядят одинаково ненадежными в глазах европейцев, конголезцев, филиппинцев и бразильцев, делают вывод социологи.

И это отнюдь не взгляд толстосума на нищих у церковной паперти: даже среди людей со скромными доходами прочно укоренен стереотип, что еще более бедному соотечественнику лучше не верить.

По словам автора исследования Мелюзины Бун-Фалльер (Mélusine Boon-Falleur), эта работа вносит вклад в более широкую академическую дискуссию и подчеркивает важность социально-экономического фона в формировании стереотипов вместе с такими факторами как пол, возраст, раса.

Казалось бы, ну и что с того? Как объясняет Бун-Фалльер, углубление социального неравенства и падение уровня жизни может привести к тотальному снижению доверия. А изучать такие вещи важно, чтобы лучше понимать, как функционируют разные сообщества, в том числе диаспоры иммигрантов, которые во многих странах являются самыми бедными.

Вместе с тем исследователь предупреждает, что ее работа — о стереотипах. И результаты совсем не означают, что нужно меньше доверять людям с низким доходом и уровнем жизни.