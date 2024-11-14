Французские социологи: люди во всем мире не доверяют тем, кто беднее их

Казалось бы, ну и что с того? Как объясняет Бун-Фалльер, углубление социального неравенства и падение уровня жизни может привести к тотальному снижению доверия. А изучать такие вещи важно, чтобы лучше понимать, как функционируют разные сообщества, в том числе диаспоры иммигрантов, которые во многих странах являются самыми бедными.