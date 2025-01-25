Француженку, отказавшуюся заниматься сексом с мужем, признали невиновной в разводе

Известно, что пара поженилась в 1984 году. Супруги воспитали четверых детей. Одна из девочек родилась с инвалидностью, ей требовался постоянный уход — эту роль взяла на себя мать. Отношения ухудшились с рождением первого ребенка. Кроме того, в 1992 году у женщины начались проблемы со здоровьем. В 2002 году муж, как утверждается, стал применять к женщине физическое и вербальное насилие. В 2004 году она прекратила заниматься с ним сексом, а в 2012 году подала на развод.