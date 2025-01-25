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Француженку, отказавшуюся заниматься сексом с мужем, признали невиновной в разводе

ЕСПЧ пришел к выводу, что существование супружеского долга противоречит сексуальной свободе. До этого 69-летнюю женщину обвиняли в разводе.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Жительница Франции прекратила с мужем сексуальные отношения. Он добился развода, назвав ее единственной виновницей в расторжении брака.

В 2021 году суд во Франции встал на сторону мужчины. Инстанция признала женщину виновной, заключив, что жизнь в семье стала для мужа «невыносимой» и что она «серьезно и неоднократно нарушала брачные обязательства».

В ее защиту выступили французские феминистские организации. Они назвали постановление суда «архаичным», отметив, что оно лишает их подзащитную права на согласие.

Кроме того, француженка подала апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он встал на ее сторону. Как сообщает The Guardian, ЕСПЧ единогласно постановил, что произошло нарушение права женщины на уважение частной и семейной жизни. Оно предусмотрено Европейской конвенцией о правах человека. Также в инстанции сообщили, что женщина, которая отказывается от секса с мужем, не должна считаться виновной в разводе. Любая концепция супружеских обязанностей должна учитывать «согласие» как основу сексуальных отношений.

«Муж заявительницы мог бы подать прошение о разводе, указав в качестве основного основания безвозвратный разрыв брака, а не альтернативное основание, как он это сделал», — отметили в ЕСПЧ.

Известно, что пара поженилась в 1984 году. Супруги воспитали четверых детей. Одна из девочек родилась с инвалидностью, ей требовался постоянный уход — эту роль взяла на себя мать. Отношения ухудшились с рождением первого ребенка. Кроме того, в 1992 году у женщины начались проблемы со здоровьем. В 2002 году муж, как утверждается, стал применять к женщине физическое и вербальное насилие. В 2004 году она прекратила заниматься с ним сексом, а в 2012 году подала на развод.

К распаду семьи может привести не только отказ женщины от интимной близости, но и ее высокий доход. Недавно исследователи выяснили, что супружеские пары, в которых представительница прекрасного пола зарабатывает больше мужчины, нередко разводятся.