Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Франция перенесла саммит G7 ради турнира UFC и юбилея Трампа

Саммит «Большой семёрки» перенесён на один день, чтобы его начало не совпало с турниром UFC в Вашингтоне 14 июня. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

Источник: AP 2024

«Президент Трамп — лидер свободного мира, поэтому наши партнёры считают его крайне важным участником саммита G7. Они любезно изменили даты, чтобы подстроиться под график президента США», — прокомментировал представитель Белого дома.

Изначально встреча лидеров стран G7 планировалась с 14 по 16 июня. Однако в октябре Дональд Трамп объявил о проведении турнира UFC 14 июня — в день флага США и накануне своего 80-летия. После этого саммит сдвинули на один день — теперь он пройдёт с 15 по 17 июня. Канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона отказалась уточнять, связано ли изменение даты напрямую с турниром UFC.

Ранее сообщалось, что ещё с первого срока Дональда Трампа обсуждалась инициатива о создании группы Core 5 (C5), в которую могли бы войти США, Россия, Китай, Индия и Япония. Эта инициатива отражает прагматичный подход администрации Трампа к международным отношениям, предполагая участие стран — ключевых игроков на глобальной арене.