«Президент Трамп — лидер свободного мира, поэтому наши партнёры считают его крайне важным участником саммита G7. Они любезно изменили даты, чтобы подстроиться под график президента США», — прокомментировал представитель Белого дома.
Изначально встреча лидеров стран G7 планировалась с 14 по 16 июня. Однако в октябре Дональд Трамп объявил о проведении турнира UFC 14 июня — в день флага США и накануне своего 80-летия. После этого саммит сдвинули на один день — теперь он пройдёт с 15 по 17 июня. Канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона отказалась уточнять, связано ли изменение даты напрямую с турниром UFC.
Ранее сообщалось, что ещё с первого срока Дональда Трампа обсуждалась инициатива о создании группы Core 5 (C5), в которую могли бы войти США, Россия, Китай, Индия и Япония. Эта инициатива отражает прагматичный подход администрации Трампа к международным отношениям, предполагая участие стран — ключевых игроков на глобальной арене.