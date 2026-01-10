Франция перенесла саммит G7 ради турнира UFC и юбилея Трампа

Изначально встреча лидеров стран G7 планировалась с 14 по 16 июня. Однако в октябре Дональд Трамп объявил о проведении турнира UFC 14 июня — в день флага США и накануне своего 80-летия. После этого саммит сдвинули на один день — теперь он пройдёт с 15 по 17 июня. Канцелярия президента Франции Эмманюэля Макрона отказалась уточнять, связано ли изменение даты напрямую с турниром UFC.