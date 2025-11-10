Фракция Порошенко в Раде объявила о запуске процедуры отставки кабмина

«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров, — говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале партии. — Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозы для государства, подписаться под отставкой правительства ради формирования правительства национального спасения».