Фракция Порошенко в Раде объявила о запуске процедуры отставки кабмина

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Фракция партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) в Верховной раде объявила о запуске процедуры отставки правительства на фоне коррупционного скандала вокруг бизнесмена Тимура Миндича.
«Мы начинаем процедуру отставки правительства — непрофессионального и коррумпированного. Наша цель — управляемость государством, единство общества и доверие партнеров, — говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале партии. — Призываем всех коллег по парламенту, осознающих угрозы для государства, подписаться под отставкой правительства ради формирования правительства национального спасения».