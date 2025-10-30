Популярные темы
Fox: Трамп по итогам переговоров с Си Цзиньпином добьется большего, чем Байден

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в лице председателя КНР Си Цзиньпина встретил достойного соперника по переговорам, в связи с чем можно ожидать положительных результатов для Соединенных Штатов по их итогам. Такое мнение выразила обозреватель международной политики американского телеканала Fox News Лиза Дафтари.

Источник: Reuters

«Президент Китая — жесткий переговорщик, как и президент Трамп. Он (американский лидер — прим. ТАСС) встретил достойного соперника, так что мы можем добиться чего-то хорошего, что будет выгодно для народа Соединенных Штатов, чего не было при [бывшем президенте Джо] Байдене», — считает эксперт.

В частности, Дафтари ожидает прорыва по проблеме контрабанды фентанила. 4 марта администрация Соединенных Штатов повысила до 20% пошлины на китайский импорт. Вашингтон объяснил это тем, что Пекин якобы принимает недостаточно мер для борьбы с контрабандой в США фентанила. Пекин неоднократно заявлял, что Китай входит в число стран, которые ведут наиболее решительную борьбу с наркотиками.

Переговоры Си Цзиньпина и Трампа состоялись в южнокорейском Пусане, они продлились 1 час 40 минут. В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие двусторонних отношений. Он также отметил, что переговорщики КНР и США достигли базового консенсуса в решении основных торгово-экономических противоречий. В свою очередь Трамп после встречи назвал ее замечательной.

До этих переговоров Трамп и Си Цзиньпин встречались в 2019 году на полях саммита G20 в японской Осаке.

