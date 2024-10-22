Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фотосинтез на Марсе? Учёные поняли, что не там ищут внеземную жизнь

Пока марсоходы обследуют одни участки поверхности, планетологи на Земле рассматривают любопытные детали в совершенно других местах на Красной планете.

Источник: Life.ru

На Марсе есть места, где могут обитать фотосинтезирующие организмы, пишет Nature. Сообщается, что планетологи обратили внимание на некоторые участки поверхности Красной планеты, где из-под слоя грунта и пыли проглядывает лёд. Стоит отметить, что ранее по данным спутниковых приборов учёным удалось составить карту распределения водяного льда на Красной планете. Выяснилось, что на обширных территориях даже в средних марсианских широтах водяной лёд скрывается на глубине всего 10−20 сантиметров под поверхностью.

Учёные высказали смелую и неожиданную версию: по их мнению, солнечный свет в средних широтах на Марсе прогревает грунт до такой степени, что в глубине под ним во льдах вполне могут образовываться резервуары талой воды. Как объяснили исследователи, непосредственно на поверхности Красной планеты вода не может существовать в состоянии жидкости: из-за разрежённости атмосферы и, как следствие, очень слабого атмосферного давления лёд быстро сублимирует, то есть испаряется. Но под слоем грунта и вышележащего льда может быть жидкая вода. По мнению учёных, оттаивать будет находящийся в самом низу «пыльный», смешанный с грунтом снег.

При этом местами подповерхностный лёд на Марсе частично обнажается в результате падений метеоритов и астероидов, а также оползней на крутых склонах холмов. Планетологи считают, что на этих участках сквозь лёд может проникать столько солнечного света, сколько вполне достаточно для фотосинтеза. А это значит, что там могут обитать такие же микроорганизмы, какие процветают в подлёдных озёрах Антарктиды. Учёные подчёркивают, что это лишь предположение, но считают необходимым исследовать образцы не только марсианского грунта, но и марсианского льда.