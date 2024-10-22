Фотосинтез на Марсе? Учёные поняли, что не там ищут внеземную жизнь

Учёные высказали смелую и неожиданную версию: по их мнению, солнечный свет в средних широтах на Марсе прогревает грунт до такой степени, что в глубине под ним во льдах вполне могут образовываться резервуары талой воды. Как объяснили исследователи, непосредственно на поверхности Красной планеты вода не может существовать в состоянии жидкости: из-за разрежённости атмосферы и, как следствие, очень слабого атмосферного давления лёд быстро сублимирует, то есть испаряется. Но под слоем грунта и вышележащего льда может быть жидкая вода. По мнению учёных, оттаивать будет находящийся в самом низу «пыльный», смешанный с грунтом снег.