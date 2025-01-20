Фотосъемка у затонувшего лайнера была отмечена Книгой рекордов Гиннесса

Известно, что фотограф Стивен Хейнинг и модель Сиара Антоски впервые установили рекорд по самой глубокой подводной фотосессии в 2021 году. Тогда они погрузились на 6,5 м, поразив соцсети необычными кадрами. Однако такого достижения оказалось недостаточно, поэтому недавно рекордсмены решили вновь испытать себя.