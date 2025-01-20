Фотосъемка у затонувшего лайнера была отмечена Книгой рекордов Гиннесса

Канадские фотограф и модель побили собственный мировой рекорд Гиннесса, проведя фотосессию на глубине 50 м у побережья Флориды, — пишет United Press International.
Известно, что фотограф Стивен Хейнинг и модель Сиара Антоски впервые установили рекорд по самой глубокой подводной фотосессии в 2021 году. Тогда они погрузились на 6,5 м, поразив соцсети необычными кадрами. Однако такого достижения оказалось недостаточно, поэтому недавно рекордсмены решили вновь испытать себя.
Чтобы совершить новое погружение, Хейнинг и Антоски прошли многомесячную техническую подготовку. После нее они погрузились вместе с профессиональным драйвером к месту крушения лайнера Hydro Atlantic (Бока-Ратон, Флорида, США). Он затонул в 1987 года и залег на глубине 50 м.
Во время погружения модель в белом платье позировала на фоне судна, в то время как фотограф с помощью профессионального оборудования делал уникальные снимки. Примечательно, что ради кадров Антоски снимала дайверское снаряжение, подолгу задерживая дыхание.
Ради необычных снимков модели готовы на многое. Ранее рассказывали, что японская косплеерша украла мотоцикл для фото.