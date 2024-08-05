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Фотоловушка запечатлела редкую канадскую рысь

Видео было снято в национальном парке в Миннесоте.

В объектив фотоловушки в нацпарке «Вояжер» на севере Миннесоты попала редкая канадская белая рысь.

На кадрах видно, как животное неторопливо направляется к камере, изучает ее, а затем садится в нескольких метрах от объектива. В какой-то момент рысь с любопытством оглядывается по сторонам, вертит ушами и как будто позирует.

Сеть видеокамер с датчиками движения установлена в национальном парке в рамках проекта «Волк вояжеров». Он направлен на изучение волков внутри «Вояжера» и за его пределами. Другие животные, конечно, тоже попадают в объективы.

Ранее в Гималаях засняли редкого тибетского бурого медведя.

Анна Морозова