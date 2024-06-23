Медиатека Маколей опубликовала лучшие фотографии птиц. Фото

В течение 2023 года более 40 профессиональных фотографов из разных точек света регулярно наблюдали за дикой жизнью, чтобы запечатлеть пернатых для архива Маколея, тем самым помогая мировому сообществу орнитологов продвинуться в изучении птиц и их окружающей среды.