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Медиатека Маколей опубликовала лучшие фотографии птиц. Фото

В архиве библиотеки Маколей Корнеллской орнитологической лаборатории, славящейся своим разнообразным снимков дикой природы, хранится более 50 миллионов фотографий. Объединили лучшие изображения птиц за прошедший год в галерею.

В течение 2023 года более 40 профессиональных фотографов из разных точек света регулярно наблюдали за дикой жизнью, чтобы запечатлеть пернатых для архива Маколея, тем самым помогая мировому сообществу орнитологов продвинуться в изучении птиц и их окружающей среды.

Благодаря приложенным усилиям, сегодня медиатека Маколей, расположенная в орнитологической лаборатории Корнеллского университета, представляет собой визуальный каталог историй жизни более 10 000 видов птиц. Многие фотографии содержат впечатляющие истории, о самых интересных из них — рассказываем в нашей галереи.

В другой подборке рассказываем и показываем, как редкий вид цикад заполонил Иллинойс.

Кристина Корчанова