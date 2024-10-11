Фото и видео затопленного Диснейленда оказались поддельными

В четверг Disney World на своем сайте опубликовал информацию о том, что парк развлечений откроется в пятницу. «Мы благодарны Walt Disney World Resort за то, что он выдержал шторм, и в настоящее время мы оцениваем последствия для нашей собственности, чтобы подготовиться к повторному открытию тематических парков в пятницу, 11 октября. Наши сердца с нашими соотечественниками-флоридцами, которые пострадали от этого шторма», — говорится в сообщении.