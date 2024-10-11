Фото и видео затопленного Диснейленда оказались поддельными

В среду, 9 октября, в Калифорнии из-за урагана «Милтон» прекратил работу парк развлечений Walt Disney World. Позже в социальной сети X и в российских СМИ стали распространяться фото и видео затопленной территории вокруг узнаваемого замка. Однако, как оказалось, любители парка могут быть спокойны, так как все материалы оказались подделкой. Об этом пишет Gizmodo.
При увеличении изображений «затопленного» Диснейленда, можно заметить, что башенки отрисованы, а некоторые фото представлены под очень странным углом. Оказалось, что все снимки и видео были сгенерированы искусственным интеллектом. Впервые фейк был опубликован Марио Навфалом, который известен в социальной сети Х как частый поставщик дезинформации, публикации которого иногда репостит и Илон Маск.
В TikTok также распространились видео затопленного парка развлечений. Считается, что ролик был создан для того, чтобы пошутить. В нем даже говорится, что «видео и фото не сгенерировал ИИ», но позже материалы были вырваны из контекста и восприняты более чем серьезно.
Сейчас комментаторы в нашумевшем видео в TikTok доказывают разочарованным и плачущим людям, что все, что показано в ролике, является шуткой. «Он сказал, что все это не было сгенерировано искусственным интеллектом. Умираю со смеху! Любой, у кого есть здравый смысл, может увидеть, что эти кадры созданы нейросетью», — написал один пользователь.
В четверг Disney World на своем сайте опубликовал информацию о том, что парк развлечений откроется в пятницу. «Мы благодарны Walt Disney World Resort за то, что он выдержал шторм, и в настоящее время мы оцениваем последствия для нашей собственности, чтобы подготовиться к повторному открытию тематических парков в пятницу, 11 октября. Наши сердца с нашими соотечественниками-флоридцами, которые пострадали от этого шторма», — говорится в сообщении.
Напомним, что «Милтон» обрушился на штат Флорида как ураган третьей категории. Были отменены тысячи рейсов, из-за сильного ветра пострадали дома и предприятия, миллионы людей остались без электричества. Погибли по меньшей мере 12 человек.