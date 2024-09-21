Фонарик-солнце, новые выплаты и закрытие Comedy Club. Самые популярные новости недели

«Луч света»
Наибольшее число читателей заинтересовала статья про самый мощный в мире фонарик Imalent MS32. Его сделали в Китае. Максимальную яркость этого фонаря можно сравнить с сотнями включенных фар автомобилей. Прибор способен работать до 345 часов. Все хорошо, если бы не высокая цена. Она составляет 749,95 доллара (почти 70 тысяч рублей).
Батискаф Titan
Помимо необычного фонарика, на этой неделе мир узнал о редких фотографиях. Так, власти США опубликовали первые снимки обломков батискафа Titan. Он затонул летом 2023 года при погружении в Северной Атлантике. Снимки были сделаны на четвертый день после крушения.
Закрытие Comedy Club
Людям всегда было интересно смотреть не только на необычные фотографии, но и развлекательные программы. Одну из них решили закрыть, что тоже привлекло внимание читателей. Речь идет о Comedy Club. Шоу выходило на ТНТ почти 20 лет. Теперь его заменит другая программа.
Что думают люди о квадроберах
Все развлекаются по-разному. Кто-то смотрит телешоу, а кто-то занимается квадробикой. Это неофициальный вид спорта, в котором люди перемещаются на четвереньках, имитируя движения животных. Мы попросили читателей пройти опрос об отношении к этому занятию. Результаты оказались очень интересными.
Как хорошо вы знаете творчество Владимира Меньшова
На этой неделе мы задавали своим читателям вопросы не только о новом движении, но и прекрасной вечной классике. В частности, о творчестве Владимира Меньшова. Мы предлагали пройти тест, составленный ко дню рождения знаменитого режиссера и актера. Если вы еще не выяснили, как хорошо знаете творчество Владимира Меньшова, можно сделать это сейчас.
Выплаты
Касались на этой неделе мы и финансовых вопросов, в частности, выплат. Так, многим захотелось прочитать материал о том, что семьи с детьми начали получать выплаты остатка маткапитала. Это средства, которые сохранились на счете после того, как большую часть использовали для различных целей. Выплаты не превышают 10 тысяч рублей.
Осы, напоминающие Чужого
Некоторые новости уходящей недели словно из области фантастики. Например, в США ученые обнаружили ранее неизвестный вид ос-паразитов, которые откладывают яйца прямо внутрь живых плодовых мушек. Потом личинки вырываются из брюшек насекомых, как ксеноморфы в фильмах франшизы «Чужой».
Брюки, увеличивающие силу ног
Еще одна «фантастическая» новость касалась брюк, которые на 40% увеличивают силу ног человека. Изделие оснащено экзоскелетом и двигателями. Брюки заставляют их носителя чувствовать себя легче на десятки килограммов. Опорные конструкции необычного изделия сделаны из углеродного волокна и получают энергию от встроенных в колени двигателей.