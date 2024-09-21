Фонарик-солнце, новые выплаты и закрытие Comedy Club. Самые популярные новости недели

На этой неделе мы задавали своим читателям вопросы не только о новом движении, но и прекрасной вечной классике. В частности, о творчестве Владимира Меньшова. Мы предлагали пройти тест, составленный ко дню рождения знаменитого режиссера и актера. Если вы еще не выяснили, как хорошо знаете творчество Владимира Меньшова, можно сделать это сейчас.