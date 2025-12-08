Фон дер Ляйен эмоционально высказалась насчет российских активов

«Я проинформировала Зеленского и присутствующих на встрече европейских лидеров о двух ключевых приоритетах: поддержке Украины и повышении уровня европейской обороноспособности. Мы все знаем, что у нас больше нет времени на раскачку», — эмоционально высказалась она.