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Фокусник из Малайзии показал 17 иллюзий за три минуты. Видео

Побит еще один рекорд из Книги Гиннесса: Эйвери Чин показал 17 оптических иллюзий всего за 3 минуты.

Малазийский фокусник Эйвери Чин показал 17 оптических иллюзий всего за 3 минуты, установив новый рекорд Гиннесса. Среди продемонстрированных трюков: исчезновение и появление предметов, изменение узоров и другие виртуозные трюки.

Установить мировой рекорд — гораздо сложнее, чем просто выступить с шоу, потому что нужно не только показать магические трюки, но и сделать это одновременно быстро, правильно и наглядно.

Эйвери Чин
иллюзионист и рекордсмен из Книги рекордов Гиннесса

Ранее рекордсменом-иллюзионистом был фокусник из Индии, показавший в 2023 году 11 трюков за три минуты.

Тем временем житель Ирландии установил рекорд, проехав через всю Ирландию на одноколесном велосипеде. Подробнее читайте по ссылке.

Кристина Корчанова