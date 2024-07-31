Фокусник из Малайзии показал 17 иллюзий за три минуты. Видео

Малазийский фокусник Эйвери Чин показал 17 оптических иллюзий всего за 3 минуты, установив новый рекорд Гиннесса. Среди продемонстрированных трюков: исчезновение и появление предметов, изменение узоров и другие виртуозные трюки.
Установить мировой рекорд — гораздо сложнее, чем просто выступить с шоу, потому что нужно не только показать магические трюки, но и сделать это одновременно быстро, правильно и наглядно.
Ранее рекордсменом-иллюзионистом был фокусник из Индии, показавший в 2023 году 11 трюков за три минуты.
Тем временем житель Ирландии установил рекорд, проехав через всю Ирландию на одноколесном велосипеде. Подробнее читайте по ссылке.
Кристина Корчанова