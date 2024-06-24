Флорист рассказала, как собрать букет для невесты с аллергией

Тарасова посоветовала обратить внимание на популярные в этом сезоне гвоздики и розы без сильного аромата. По словам эксперта, в композиции также могут быть задействованы орхидеи, поскольку они редко вызывают аллергические реакции. Флорист добавила, что можно использовать и альстромерии, которые еще называют «перуанскими лилиями».