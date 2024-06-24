Флорист рассказала, как собрать букет для невесты с аллергией

Тарасова посоветовала обратить внимание на популярные в этом сезоне гвоздики и розы без сильного аромата. По словам эксперта, в композиции также могут быть задействованы орхидеи, поскольку они редко вызывают аллергические реакции. Флорист добавила, что можно использовать и альстромерии, которые еще называют «перуанскими лилиями».
Помимо этого, Тарасова рекомендовала невестам рассмотреть сухоцветы и стабилизированные цветы, потому что они полностью лишены пыльцы и являются абсолютно безопасными для невесты с аллергией.
Флорист заявила, что сейчас современные технологии позволяют создавать реалистичные искусственные букеты, которые трудно отличить от настоящих. По мнению Тарасовой, они могут стать альтернативой для тех, кто боится проявления аллергии. Такие композиции также можно хранить долгие годы как память.
Тем, кто хочет подарить букет, но не знает, есть ли аллергия у получателя, флорист посоветовала ориентироваться на аромат цветов.
«Чем сильнее запах, тем более вероятна аллергическая реакция, поэтому малознакомым людям лучше дарить не особо пахнущие композиции. Не стоит добавлять в букеты злаковые (рожь, овес) и полевые цветы», — объяснила Тарасова.
Эксперт также заявила, что гипоаллергенных цветов не существует в природе. Но, по ее словам, селекционеры занимаются этим вопросом и стараются выводить новые виды растений, которые не вызывают иммунной реакции организма. К таким можно отнести декоративный подсолнух.
Среди фермерских цветов, которые можно вручить аллергику, Тарасова рекомендовала обратить внимание на антирринум (львиный зев), флоксы, васильки и садовые гвоздики.
Эксперт рассказала, что чаще всего провоцируют аллергические реакции такие цветы как ромашки, хризантемы, пионы, подсолнухи, герберы, лилии, сирень и гиацинты.