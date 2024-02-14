Флорист рассказал, как продлить жизнь букету

«Чтобы цветы долго радовали вас, лучше размещать их в относительно прохладном месте: не очень жарком и без сквозняка. То есть, например, поставить букет рядом с плитой, от которой постоянно идет много тепла, — это не подходящий вариант. Разместить срезанные цветы на подоконнике, где открыта форточка, тоже не лучшее решение», — объясняет специалист.