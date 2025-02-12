Флорист посоветовала дарить на 14 февраля экзотические цветы

Как рассказала в эфире радиостанции «Говорит Москва» флорист Эва Адлер, сейчас покупателям стали доступны различные экзотические растения: африканские, южно-африканские. Им уделяют большое внимание.
Например, цветок протея. Это африканское, артишоковое растение в розовых или сливочных оттенках. Это очень крупные цветы, у них чешуйчатая фактура, они гладкие и очень приятные.
Эксперт рассказала, что протеи долго стоят, а потом превращаются в сухоцвет. Их можно покрыть золотой или серебряной краской, и они станут частью интерьера. Вместе с тем флорист отметила, что этот цветок стоит довольно дорого.
Также можно подарить леукодендрон. Он похож на морские водоросли, только более плотные. Вверху соцветия располагается небольшая шишечка. Эти цветы очень яркие и красочные. Можно использовать их как дополнение, некоторые дарят монобукеты.
Еще один экзотический цветок — леукоспермум. Он похож на распустившегося морского ежа желтого цвета. У него есть ворсинки. Обычно дарят монобукеты, но леукоспермум может стать и акцентным дополнением к композиции, поскольку он сильно выделяется на фоне окружающих цветов.
Также Эва Адлер рассказала о таком цветке, как стрелиция. Ее отличает необычная форма. В основном у стрелиции оранжевые оттенки, но в той или иной степени есть все цвета радуги. Этот цветок бывает как в горшочках, так и в срезке. Таким образом, можно выбрать два варианта для подарка.
«Используется в основном как акцент, как дополнение к букету. То есть не моно, а основной эффектный элемент», — пояснила флорист.
Тем временем в Сиднее впервые за 15 лет расцвел редкий «трупный цветок». Чтобы увидеть его цветение и «насладиться» уникальным ароматом, собрались сотни людей.