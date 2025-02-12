Флорист посоветовала дарить на 14 февраля экзотические цветы

Также Эва Адлер рассказала о таком цветке, как стрелиция. Ее отличает необычная форма. В основном у стрелиции оранжевые оттенки, но в той или иной степени есть все цвета радуги. Этот цветок бывает как в горшочках, так и в срезке. Таким образом, можно выбрать два варианта для подарка.