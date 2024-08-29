Флорист объяснил, как выбрать правильный букет цветов на 1 Сентября

Совсем скоро День знаний. Многие школьники и их родители в преддверии праздника задумываются, как выбрать цветы для учителя. Флорист Георгий Сухаржевский в разговоре с NEWS.ru рассказал, что поможет сделать выбор.
При покупке букета эксперт посоветовал ориентироваться на вкус учителя. Это самый беспроигрышный вариант. Если же ребенок только идет в первый класс и предпочтения преподавателя неизвестны, стоит отталкиваться от вкуса школьника. При этом не стоит дарить цветы, связанные с любовной тематикой.
«Это может быть достаточно яркий, простой букет, без каких-либо ингредиентов и переходов по цвету. В первую очередь букет должен радовать самого первоклассника», — рассказал флорист.
Он отметил, что чаще всего цветы любимому преподавателю или классному руководителю покупает родительский комитет. Здесь никаких ограничений нет и люди выбирают только то, что нравится их педагогу, добавил Георгий Сухаржевский.
Перед началом учебного года родители часто заводят дискуссию о том, нужно ли дарить цветы учителям на 1 сентября. Недавно преподаватель и многодетный отец рассказали, что они думают по этому поводу.