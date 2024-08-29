Флорист объяснил, как выбрать правильный букет цветов на 1 Сентября

Он отметил, что чаще всего цветы любимому преподавателю или классному руководителю покупает родительский комитет. Здесь никаких ограничений нет и люди выбирают только то, что нравится их педагогу, добавил Георгий Сухаржевский.



Перед началом учебного года родители часто заводят дискуссию о том, нужно ли дарить цветы учителям на 1 сентября. Недавно преподаватель и многодетный отец рассказали, что они думают по этому поводу.

