Флоридские муравьи ампутируют конечности собратьев для их спасения

Эксперты из Университета Вюрцбурга в Германии зафиксировали, как один из муравьев откусывает поврежденную ногу другому, чтобы спасти ему жизнь, съедает откушенную конечность, а затем изучает рану, пишет BBC NEWS. По словам исследователей, это новый случай хирургического вмешательства среди животных и беспрецедентный уровень альтруистического поведения.