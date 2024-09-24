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Флоридские муравьи ампутируют конечности собратьев для их спасения

Это первый задокументированный случай в животном мире, когда насекомые ампутируют часть тела у другого члена колонии ради его спасения.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Shardar Tarikul Islam/CC0

Эксперты из Университета Вюрцбурга в Германии зафиксировали, как один из муравьев откусывает поврежденную ногу другому, чтобы спасти ему жизнь, съедает откушенную конечность, а затем изучает рану, пишет BBC NEWS. По словам исследователей, это новый случай хирургического вмешательства среди животных и беспрецедентный уровень альтруистического поведения.

Ранее в колониях были замечены действия по уходу за ранеными и самопожертвование ради защиты группы. Однако подобный тип вмешательства ученые наблюдают впервые.

Исследователи давно отмечали поразительное сходство между муравьиными и человеческими сообществами, особенно в их социальной структуре и межличностных отношениях. Работа ученых из Университета Вюрцбурга по-новому раскрывает поведение насекомых и их способность к сложным действиям.

Ранее исследователи рассказали, что белые муравьи, или термиты, могут «взорваться» при встрече с опасностью. Таким образом «насекомые-камикадзе» защищают свою колонию.