Флоридские муравьи ампутируют конечности собратьев для их спасения

Эксперты из Университета Вюрцбурга в Германии зафиксировали, как один из муравьев откусывает поврежденную ногу другому, чтобы спасти ему жизнь, съедает откушенную конечность, а затем изучает рану, пишет BBC NEWS. По словам исследователей, это новый случай хирургического вмешательства среди животных и беспрецедентный уровень альтруистического поведения.
Ранее в колониях были замечены действия по уходу за ранеными и самопожертвование ради защиты группы. Однако подобный тип вмешательства ученые наблюдают впервые.
Исследователи давно отмечали поразительное сходство между муравьиными и человеческими сообществами, особенно в их социальной структуре и межличностных отношениях. Работа ученых из Университета Вюрцбурга по-новому раскрывает поведение насекомых и их способность к сложным действиям.
Ранее исследователи рассказали, что белые муравьи, или термиты, могут «взорваться» при встрече с опасностью. Таким образом «насекомые-камикадзе» защищают свою колонию.