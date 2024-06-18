Флегмона и столбняк — вот чем опасны занозы. Что делать, рассказали врачи

Кажется, что занозы — это пустяк. Нечто абсолютно обыденное, к чему многие привыкли. Но иногда кусочек древесины или металла, попавший под кожу, может стать причиной тяжелых заболеваний. РБК Life поговорил с врачами и выяснил, к каким проблемам со здоровьем может привести заноза.
Как удалить занозу самостоятельно
Занозу нужно вытащить до того, как она приведет к воспалению мягких тканей.
«Если есть возможность удаления занозы полностью, без риска ее разрушения и необходимости дополнительной травматизации окружающих тканей, ее можно вытащить самостоятельно», — говорит Марина Бережная, к.м.н., врач общей практики, руководитель отделения неотложной и экстренной помощи Европейского медицинского центра (EMC).
Как напоминает Андрей Шестаков, ветеран Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор, сначала нужно вымыть пораженный участок, а затем обработать его растворами, в составе которых есть спирт и другие дезинфицирующие средства.
Важно определить четкую картину зоны проникновения занозы. Чаще всего заноза входит в мягкие ткани под углом, а не перпендикулярно. В таких случаях ее можно попытаться «выковырять» при помощи продезинфицированных иголки или булавки.
После извлечения занозы к поврежденному участку кожи прикладывают антисептическую повязку. «Можно и с мазевой составляющей», — дополняет Андрей Шестаков. «Пластырь на колотые раны накладывать нельзя», — добавляет эксперт. Причина: в таком случае пломбируется отверстие для выхода возможного гнойного экссудата.
«Если инородное тело ощущается и визуально оно расположено полностью под кожей, лучше не рисковать и обратиться к врачу. Если вокруг занозы появились покраснение и отечность, а травмированное место болит, такая ситуация еще опаснее. В этом случае необходимо как можно скорее обратиться за помощью к врачу», — предупреждает Марина Бережная.
В чем опасность заноз
Как говорит Андрей Шестаков, занозы к серьезным травмам не относятся. При этом заноза может сама выйти наружу, но через стадии воспалительных процессов в окружающих тканях.
«В то же время надо помнить и о возможности не только выхода заноз наружу, но и провоцирования развития серьезного процесса в глубжележащих тканях (сухожильный панариций, суставной панариций, костный панариций, вплоть до образования различных флегмон)», — уточняет Андрей Шестаков.
Кроме того, «при попадании инородного тела под кожу, в мягкие ткани, всегда есть риск инфицирования», уточняет Марина Бережная.
«А при попадании загрязненного почвой инородного тела в ткани человека всегда есть высокий риск инфицирования столбняком. Эта инфекция в подавляющем большинстве случаев требует вакцинопрофилактики. Ее схему определяет врач. Кстати, вероятность инфицирования столбняком не зависит от размера занозы», — рассказывает Бережная.
Ранее сообщалось об исследовании шведских ученых. Им удалось доказать, что пигмент тату может провоцировать рак. По их данным, у людей с перманентными рисунками на теле риск лимфомы на 21% выше. Возможно, причина кроется в составе красок. В цветных чернилах могут быть первичные ароматические амины (ПАА), а черный пигмент нередко содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые способны проникнуть в лимфоузлы и спровоцировать развитие онкологического заболевания. Кроме того, в красках для тату всех цветов бывают мышьяк, хром, кобальт, свинец и никель.