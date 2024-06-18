Флегмона и столбняк — вот чем опасны занозы. Что делать, рассказали врачи

Ранее сообщалось об исследовании шведских ученых. Им удалось доказать, что пигмент тату может провоцировать рак. По их данным, у людей с перманентными рисунками на теле риск лимфомы на 21% выше. Возможно, причина кроется в составе красок. В цветных чернилах могут быть первичные ароматические амины (ПАА), а черный пигмент нередко содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), которые способны проникнуть в лимфоузлы и спровоцировать развитие онкологического заболевания. Кроме того, в красках для тату всех цветов бывают мышьяк, хром, кобальт, свинец и никель.