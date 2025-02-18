Флегматик: сильные стороны и особенности самого стабильного типа темперамента

— Флегматики раскрывают свой потенциал в профессиях, требующих усидчивости и внимательности, таких как наука, программирование или бухгалтерия. Им лучше избегать сфер, где необходимы быстрые реакции и высокая эмоциональная вовлеченность. Конечно, это не приговор, но энергозатраты на работу с людьми будет значительно превышать затраты на работу с данными. При этом флегматики хорошо видят желанную цель и уверенно выстраивают стратегию для ее достижения.