Политолог: что означают флаги Таджикистана на улицах Москвы после «Крокуса»

9 сентября 2025 года, в День независимости Таджикистана, медиафасады столичных высоток, аэропорты «Домодедово» и «Внуково», а также улица Арбат будут украшены красно-бело-зелеными флагами с золотой короной и семью звездами. Посольство Таджикистана в России объявило, что таким образом Москва будет чествовать 34-летие со дня принятия независимости республикой в 1991 году.