Политолог: что означают флаги Таджикистана на улицах Москвы после «Крокуса»

Символика на высоте
9 сентября 2025 года, в День независимости Таджикистана, медиафасады столичных высоток, аэропорты «Домодедово» и «Внуково», а также улица Арбат будут украшены красно-бело-зелеными флагами с золотой короной и семью звездами. Посольство Таджикистана в России объявило, что таким образом Москва будет чествовать 34-летие со дня принятия независимости республикой в 1991 году.
Ведущий научный сотрудник МГИМО Николай Силаев выступил с критикой инициативы по размещению в столице флагов стран СНГ по случаю их дней независимости. Эксперт назвал этот подход непоследовательным и потенциально провокационным.
«Чем нам так дорог Таджикистан? Почему он нам дороже других стран СНГ? — задался риторическим вопросом политолог. — Давайте последовательно вывесим флаг Вануату на их день независимости. Потом еще есть, например, день независимости Украины. Будем вешать украинские флаги в Москве?».
Силаев также усомнился в эффективности «дипломатии жестов». По его словам, многочисленные памятники Гейдару Алиеву в российских городах не помогли кардинально улучшить отношения с Азербайджаном. «Реальные отношения строятся на экономике и политике, а не на символических акциях», — подчеркнул эксперт в разговоре с ВФокусе Mail.
По его мнению, практика выборочного празднования дней независимости и ожидания специфических форм соболезнований не соответствует принципам последовательной внешней политики. Эксперт призвал к выработке последовательной политики в отношении стран СНГ, основанной на четких критериях и взаимных интересах, а не на эмоциональных или символических акциях.
Однако символическая акция вызвала неоднозначную реакцию из-за асимметрии в двусторонних отношениях. Как отметил Николай Силаев, в Таджикистане флаги России на День России не вывешиваются на государственных зданиях — празднования ограничиваются территорией Русского дома в Душанбе (представительство Россотрудничества).
Считают ли россияне уместной акцию на фоне суда над уроженцами Таджикистана, признанными виновными в организации теракта в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года, где погибло 147 человек?
Член комиссии Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков обратил внимание на то, что к годовщине теракта Таджикистан не выразил соболезнования жертвам резни и их родным.
Общественная реакция на новость оказалась резкой. «Понятия не имею, зачем и с какой стати по Москве развешивать флаги Таджикистана на 34-ю годовщину независимости Таджикистана. Типа “Крокус” отболел уже?», — написал в соцсетях блогер Сергей Колясников.
Как заключил Николай Силаев, «в условиях, когда вопросы миграционной политики и безопасности остаются крайне болезненными для российского общества, даже хорошо спланированные акции могут достичь противоположного эффекта — усилить напряжение вместо укрепления дружбы между народами».