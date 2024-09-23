«Флаг России там — это оберег». Галустян рассказал, как выживал в Колумбии

Михаил Галустян — человек, конечно, удивительный. Совершенно непонятно, как он успевает сниматься в кино, в телепроектах, продюсировать фильмы, да еще и озвучивать мультфильмы. Сейчас идет работа над полнометражным фильмом «Наша Russia», в котором Михаил сыграет со своим давним другом и партнером Сергеем Светлаковым. Эта картина станет продолжением знаменитого телевизионного шоу, прославившего двух талантливых выпускников КВН.
А еще Михаил — поет. Он исполнитель популярных хитов
Все эти занятия не мешают ему надолго уезжать из страны, чтобы поработать ведущим экстремальных шоу.
На канале ТНТ стартовало реалити-шоу «Звезды в джунглях», вести которое вновь доверили Михаилу Галустяну и Ольге Бузовой.
Специально для портала aif.ru Михаил рассказал, как проходили съемки нового шоу, которое снималось на этот раз в диких джунглях далекой Колумбии.
«Еле доснимался»
Елена Садкова, aif.ru: — Михаил, чем вас поразила Колумбия?
Михаил Галустян: — Там было очень жарко! Этот сезон оказался для меня самым сложным. Температура +39 градусов в тени, влажность 99%. Иногда приходилось снимать солнцезащитные очки в кадре, головной убор, нельзя было использовать зонтик. Мне было плохо каждый день. Постоянно нюхал нашатырь, и рядом со мной все время находился врач. Еле доснимался…
— Участница проекта, журналистка Алена Блин, рассказала, что отравилась кровью змеи. У вас были похожие проблемы?
— Ну, отравления у меня не было, потому что я практически ничего не ел. Жара дикая! Инфраструктуры нет, интернета нет… ничего нет. Когда идешь по джунглям — на тебя смотрят хищники, когда останавливаешься — тебя жрут насекомые. Днем жарко, утром жарко, ночью жарко — всегда жарко. Караул!
— Реально хищники?!
— Ну, конечно.
«Вива, Русия!»
— У вас было какое-то сопровождение для охраны?
— Мы с Олечкой Бузовой ездили на бронированном лендкрузере. Это же Колумбия, там ведь еще есть враждующие между собой картели, поэтому все строго, полиция бдит. Но, слава Богу, я всегда беру с собой в такие поездки маленькие российские флаги. И на машину под лобовое стекло сразу повесил наш флажок. Когда нас останавливали, я говорил: «Русия! Вива Путин! Вива Русия!» Они: «Все, все. Понятно». Я еще накупил всяких сувенирчиков, магнитиков с изображением кремля или нашего флага, дарил им, и они сразу нас отпускали. Флаг России действует там, как оберег.
— Уважают нас в Южной Америке?
— Очень уважают. Нас пропускали только потому, что я говорил: «Путин, Русия, форева!».
«Поступались принципами»
— А Оля как перенесла тяготы съемок на Амазонке, если даже вас так поразили тамошний климат и фауна?
— Меня да, поразили. А вот Оля все перенесла достойно. Она молодец!
— Вы — знаток людской натуры. Но, может, в этот раз участники вас чем-то удивили?
— В этом сезоне участники были менее церемонны и ради достижения своих целей поступались принципами, моральными устоями и нравами.
— Вы пытались это как-то остановить и скорректировать?
— Нет, я — ведущий. Мы с Олей всегда стараемся быть над ситуацией. Наше дело освещать и доносить до аудитории то, что происходит.
— Вы разочаровались в людях?
— Нет, я понимаю, что люди разные, и каждый выбирает свой путь, свою дорогу. Но, как правило, в финале выигрывают те, кто ведет себя достойно.
— Куда же еще можно переместить наших звезд с их непростыми характерами? Может, на Серверный полюс?
— Это вопрос скорее к создателям проекта.
— Но вы согласны на любые авантюры?
— Кроме Колумбии! Туда я больше не поеду (смеется).