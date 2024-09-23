«Флаг России там — это оберег». Галустян рассказал, как выживал в Колумбии

— Мы с Олечкой Бузовой ездили на бронированном лендкрузере. Это же Колумбия, там ведь еще есть враждующие между собой картели, поэтому все строго, полиция бдит. Но, слава Богу, я всегда беру с собой в такие поездки маленькие российские флаги. И на машину под лобовое стекло сразу повесил наш флажок. Когда нас останавливали, я говорил: «Русия! Вива Путин! Вива Русия!» Они: «Все, все. Понятно». Я еще накупил всяких сувенирчиков, магнитиков с изображением кремля или нашего флага, дарил им, и они сразу нас отпускали. Флаг России действует там, как оберег.