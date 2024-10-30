Физотерапевт назвал худшую позу для работы за ноутбуком

Так, отложенный вред мы себе наносим, когда длительное время держим голову в наклоненном вперед положении — глядя вниз на экран. Это провоцирует постоянное давление на артерии, которое ведет к уменьшению их диаметра. В итоге объем крови, поступающей в мозг, сокращается — конечно, не сразу, но со временем.