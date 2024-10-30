Физотерапевт назвал худшую позу для работы за ноутбуком

Жизнь современного человека немыслима без компьютера и другой техники, но постоянное использование смартфонов и работа за ноутбуком повышает риск развития деменции. Как именно, объясняет физиотерапевт Соломон Абрахамс, лектор Университетского колледжа Лондона, ранее — Королевского колледжа Лондона и Кембриджского университета.
Все дело в давлении на артерии
Человек, который не отрывается от экрана в юности, в пожилом возрасте может заполучить деменцию. Такой вывод сделал доктор Соломон Абрахамс, проанализировавший несколько исследований на эту тему.
Виноваты во всем, разумеется, не столько гаджеты, сколько поза, в которой мы привыкли с ними взаимодействовать. Она, по словам, эксперта, снижает приток крови к мозгу и приводит к ухудшению когнитивных функций.
Так, отложенный вред мы себе наносим, когда длительное время держим голову в наклоненном вперед положении — глядя вниз на экран. Это провоцирует постоянное давление на артерии, которое ведет к уменьшению их диаметра. В итоге объем крови, поступающей в мозг, сокращается — конечно, не сразу, но со временем.
Любое сужение этих кровеносных сосудов приводит к снижению притока крови к мозгу, что может вызвать различные заболевания, связанные с мозгом.
Как избежать последствий
Физиотерапевт добавляет: деменция неминуемо будет поражать все больше людей по мере старения населения. Однако судя по последним исследованиям, неправильная осанка, на которую многие не обращают внимания, усугубит ситуацию.
Доктор советует держать телефон перед собой так, чтобы не приходилось наклоняться вперед. Так вы сбережете здоровье не только мозга, но и шеи, и позвоночника. Да и «кольца Венеры» на шее появятся позже.
Что касается работы за ноутбуком, рабочее пространство должно быть организовано так, чтобы спина оставалась ровной, а экран был перед глазами.