Физиолог рассказала о пользе утренней зарядки в кровати

«Утреннюю гимнастику лучше всего начинать именно в постели. Дело в том, что человек не способен полностью проснуться по сигналу. В промежутке от одного до трех часов его координация, острота зрения снижены, дыхательная функция угнетена, и резкий переход в вертикальное состояние — это стресс. Причем чем старше человек и ниже его функциональное состояние, тем глубже стресс», — объяснила она.
По ее словам, утренняя гимнастика — это не тренировка, она не должна длиться 30−45 минут, с увеличением нагрузок. Ее задача — привести организм в тонус и помочь ему окончательно проснуться.
Как отметила Семенова, сначала необходимо убрать застой в мышцах и суставах и активизировать кровоток. Подойдут «потягивания», упражнения стретчинга с поворотами в сочетании с полным дыханием. Нужно стараться, чтобы все мышцы и суставы были задействованы. К этим упражнениям можно добавить легкие растирания рук и ушей.
«Далее можно выполнить несколько упражнений зрительной гимнастики — зажмурить и расслабить глаза, помассировать их основанием ладони круговыми движениями по направлению к основанию глаз, выполнить несколько движений глазами (круги, восьмерки, диагонали), обвести глазами вместе с головой всю комнату, кратковременно (на одну или две секунды) “цепляясь” за мелкие предметы. Это активизирует кору головного мозга», — объяснила физиолог.
Специалист уточнила, что один из мощных активаторов жизненных процессов — вибрация, поэтому можно выполнить потряхивания руками и ногами поочередно и вместе, приподняв их к потолку. Можно постучать ими по постели. Такие упражнения направлены, прежде всего, на сосуды и активацию крово- и лимфотока.
«В заключение выполните несколько упражнений на напряжение и расслабление различных мышц (можно сжимать и разжимать кулаки, напрягать и расслаблять нижние конечности, напрягать и расслаблять мышцы живота). Выполняйте их ритмично, по 8−12 повторений. Лучше всего, под приятную вам музыку. По желанию можно добавить в зарядку несколько упражнений в положении сидя и стоя», — добавила Семенова.
В конце октября заведующий отделением физиотерапии и лечебной физкультуры, мануальный терапевт и остеопат Европейского медицинского центра (EMC) Илья Михаленко рассказал «Известиям» о том, почему важна разминка во время работы. По его словам, это поможет в том числе избежать головных болей и напряжения.