Физиолог рассказала о пользе утренней зарядки в кровати

«Утреннюю гимнастику лучше всего начинать именно в постели. Дело в том, что человек не способен полностью проснуться по сигналу. В промежутке от одного до трех часов его координация, острота зрения снижены, дыхательная функция угнетена, и резкий переход в вертикальное состояние — это стресс. Причем чем старше человек и ниже его функциональное состояние, тем глубже стресс», — объяснила она.