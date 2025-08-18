Физиогномист Воеводин: Трамп был недоволен во время разговора с Зеленским

Мимика президента США Дональда Трампа во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским указывала на то, что американский лидер был недоволен. Об этом aif.ru заявил физиогномист Олег Воеводин, комментируя снимок, сделанный во время переговоров 16 июля.
«Здесь мы видим у Дональда Трампа красноватый цвет верхней части уха, это указывает на активность работы головы. Следующее — Трамп Зеленскому уже не верит вообще, потому что здесь мы видим веки посередине и с внешней стороны закрыты», — пояснил эксперт.
Также Воеводин обратил внимание на то, что на снимке у Трампа носогубный желобок выпирает немного вперед, губы слегка надуты.
«Это показатель того, что ему что-то не нравится. Можно сказать, что Зеленский, с точки зрения Трампа, не сделал никаких выводов. Из-за этого Дональд Трамп насупился», — резюмировал собеседник aif.ru.
Напомним, Дональд Трамп после встречи с российским лидером Владимиром Путиным по пути с Аляски в Вашингтон провел продолжительный телефонный разговор с Владимиром Зеленским и коллегами по НАТО.
В понедельник, 18 августа, Трамп планирует принять в Белом доме Владимира Зеленского и ряд европейских лидеров.