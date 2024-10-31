Физики создали «вечное» покрытие от обледенения

Издание Interesting Engineering писало о том, что Корейский институт материаловедения (KIMS) разработал инновационный материал — ультратонкую пленку, способную поглощать более 99% электромагнитных волн. Это первый в мире ультратонкопленочный композитный материал, обеспечивающий эффективную защиту от широкого диапазона частот, включая 5G, 6G, Wi-Fi.