Физики создали самый мощный электронный пучок в истории

Ученые сравнили процесс с гонками на овальной трассе. Электроны, как гоночные автомобили, движутся по кругу, но на поворотах теряют энергию. Чтобы минимизировать потери, исследователи использовали магниты, чтобы заставить электроны двигаться по более прямой траектории. Это позволило сжать пучок и увеличить его плотность.