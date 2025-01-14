Физики создали идеальный рецепт итальянской пасты с сыром и перцем

В нижней части U-графика образуется творог. Ученые пришли к выводу, что количество крахмала из пасты служит ключевым фактором, определяющим свертывание сыра. Специалисты также отметили, что уровень крахмала в воде был, как правило, ниже, чем требуется для хорошего результата.