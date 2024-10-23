Физики рассказали, как правильно держать фрисби

Американские физики нашли оптимальную позицию большого пальцы на фрисби-диске. Он должен находится примерно в трех сантиметрах от внешнего края диска. Исследование опубликовано в журнале AIP Advances.
В эксперименте участвовали 24 добровольца. Их распределили на группы в зависимости от рейтинга в Профессиональной ассоциации диск-гольфа.
Для исследования ученые взяли диск средней дальности полета, оснащенный датчиком, который фиксировал угловую и линейную скорости, а также крутящий момент и положение большого пальца. Эксперимент охватывал диапазон позиций большого пальца 2,6−9,4 сантиметра от центра диска.
Каждый игрок совершил по пять бросков для каждой позиции пальца. Всего было проанализировано 600 бросков. Оказалось, что когда большой палец находится в трех сантиметрах от края диска, он достигает самые высокие средние угловую и линейную скорости.
Помимо прочего, физиков удивило, что более высокой скорости вращения достигал диск в том случае, если стартовая скорость была высокой.
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