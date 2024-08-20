Физики из Калифорнии наконец выяснили, почему растения шевелятся

Авторы отмечают, что наблюдения за движениями растений столь увлекательны, что «Если бы мы жили в том же масштабе времени, что и растения, мы могли бы идти по улице и видеть, как они движутся. Возможно, у всех нас были бы растения в качестве домашних животных», — сказала физик Ясмин Мероз из Тель-Авивского университета.