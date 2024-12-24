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Физики доказали существование «отрицательного времени»

Ученые утверждают, что это явление заслуживает более пристального изучения.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Учёные давно знают, что иногда кажется, будто свет выходит из материала до того, как попадает в него. Этот эффект считается иллюзией, вызванной тем, что волны искажаются материей. Но теперь специалисты из Университета Торонто (Канада) выяснили, что «отрицательное время» — это не просто теоретическая идея, а нечто осязаемое, физическое, заслуживающее более пристального изучения. Об этом пишет Science Alert.

Лазерные эксперименты

Когда частицы света, или фотоны, проходят через атомы, некоторые из них поглощаются, а затем повторно испускаются. Это взаимодействие изменяет атомы, временно переводя их в более энергичное, возбужденное состояние, прежде чем они вернутся в нормальное.

В ходе исследования ученые выяснили, что время, в течение которого атомы находились в возбужденном состоянии, было отрицательным, то есть было меньше нуля.

Чтобы проще объяснить результат эксперимента, ученые предложили представить, что тысячи автомобилей въезжают в тоннель в полдень, однако первые машины могут оказаться там немного раньше, например, в 11:59.

Эксперимент специалистов был похож на измерение уровня угарного газа в тоннеле после того, как первые несколько машин выехали из него, и обнаружение того, что перед показаниями стоит знак «минус».

Путешествия во времени

Несмотря на доказательство существования «отрицательного времени», ученые не утверждают, что путешествия во времени возможны.

«Мы не хотим говорить, что что-либо путешествовало назад во времени. Это неправильное толкование», — сказали специалисты.

Все дело в квантовой механике, в которой движение фотонов не подчиняется строгим правилам. Вместо того, чтобы придерживаться фиксированного графика поглощения и повторного излучения, эти взаимодействия происходят в диапазоне возможных продолжительностей, некоторые из которых противоречат обыденному представлению.

Открытие, вызвавшее разногласия

Концепция «отрицательного времени» вызвала как восхищение, так и скептицизм. Так, например, физик-теоретик Сабина Хоссенфельдер на своем канале в соцсети рассказала, что «отрицательное время» в эксперименте не имеет ничего общего с течением времени. Это просто способ описать прохождение фотонов через материалы.

Однако ученые заявили, что их исследование устраняет пробелы в понимании того, почему свет не всегда распространяется с постоянной скоростью. Они признали, что название научной работы очень провокационное, но ни один серьезный ученый не оспорил результат эксперимента.

Ранее физики выяснили, почему время в песочных часах может останавливаться.