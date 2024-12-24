Физики доказали существование «отрицательного времени»

Учёные давно знают, что иногда кажется, будто свет выходит из материала до того, как попадает в него. Этот эффект считается иллюзией, вызванной тем, что волны искажаются материей. Но теперь специалисты из Университета Торонто (Канада) выяснили, что «отрицательное время» — это не просто теоретическая идея, а нечто осязаемое, физическое, заслуживающее более пристального изучения. Об этом пишет Science Alert.
Лазерные эксперименты
Когда частицы света, или фотоны, проходят через атомы, некоторые из них поглощаются, а затем повторно испускаются. Это взаимодействие изменяет атомы, временно переводя их в более энергичное, возбужденное состояние, прежде чем они вернутся в нормальное.
Чтобы проще объяснить результат эксперимента, ученые предложили представить, что тысячи автомобилей въезжают в тоннель в полдень, однако первые машины могут оказаться там немного раньше, например, в 11:59.
Эксперимент специалистов был похож на измерение уровня угарного газа в тоннеле после того, как первые несколько машин выехали из него, и обнаружение того, что перед показаниями стоит знак «минус».
Путешествия во времени
«Мы не хотим говорить, что что-либо путешествовало назад во времени. Это неправильное толкование», — сказали специалисты.
Все дело в квантовой механике, в которой движение фотонов не подчиняется строгим правилам. Вместо того, чтобы придерживаться фиксированного графика поглощения и повторного излучения, эти взаимодействия происходят в диапазоне возможных продолжительностей, некоторые из которых противоречат обыденному представлению.
Открытие, вызвавшее разногласия
Концепция «отрицательного времени» вызвала как восхищение, так и скептицизм. Так, например, физик-теоретик Сабина Хоссенфельдер на своем канале в соцсети рассказала, что «отрицательное время» в эксперименте не имеет ничего общего с течением времени. Это просто способ описать прохождение фотонов через материалы.
Однако ученые заявили, что их исследование устраняет пробелы в понимании того, почему свет не всегда распространяется с постоянной скоростью. Они признали, что название научной работы очень провокационное, но ни один серьезный ученый не оспорил результат эксперимента.
Ранее физики выяснили, почему время в песочных часах может останавливаться.