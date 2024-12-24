Физики доказали существование «отрицательного времени»

Учёные давно знают, что иногда кажется, будто свет выходит из материала до того, как попадает в него. Этот эффект считается иллюзией, вызванной тем, что волны искажаются материей. Но теперь специалисты из Университета Торонто (Канада) выяснили, что «отрицательное время» — это не просто теоретическая идея, а нечто осязаемое, физическое, заслуживающее более пристального изучения. Об этом пишет Science Alert.