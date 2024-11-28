Физика — и ничего более: почему бензин нельзя тушить водой

Бензин — это легковоспламеняющаяся жидкость. Если малейшая искра попадет в него, произойдет взрыв и начнется сильный пожар. На такой случай на каждой АЗС есть огнетушители, в которых находится специальная пена.
Всем нам известно с детства, что вода — это универсальное средство для тушения огня. Однако в случае с бензином она сделает только хуже.
В TechInsider рассказали, почему бензин нельзя тушить водой.
Почему вода не тушит горящий бензин
Горение — это физико-химический процесс взаимодействия горючего вещества с окислителем с выделением тепла.
Окислителем выступает кислород, поэтому при тушении важно ограничить доступ к нему. Так, например, если горит дерево, его достаточно облить водой. Она начнет обволакивать материал и просачиваться внутрь, снижая температуру и уменьшая пламя.
Но вода не может обволакивать бензин, так как его плотность меньше. Поэтому он всплывает и продолжает гореть над жидкостью, которой вы пытались потушить его.
Более того, огонь превращает воду в пар, который расширяется и может создавать взрывные волны в замкнутом пространстве. Также вода может растечься вместе с воспламеняющейся жидкостью, что увеличит площадь возгорания.
Как тушить горящий бензин
Перекрыть доступ к кислороду можно при помощи огнетушителей. Они бывают трех типов:
- пенный — его пенообразная структура покрывает горящую поверхность и изолирует его от кислорода;
- углекислотный — замещает кислород диоксидом углерода, препятствуя распространению огня;
- порошковый — быстро подавляет огонь за счет создания барьера между кислородом и горючей жидкостью.
Также горящий бензин можно тушить песком, землей или глиной.
Что делать, если загорелся бензин
Во время возгорания первым делом нужно успокоиться, так как во время паники человек может совершать необдуманные поступки. И вот, что нужно делать:
- Покинуть место возгорания.
- Сообщить о пожаре в службу экстренной помощи.
- Если пожар в помещении, следует закрыть двери, чтобы замедлить распространение огня.
- Не пытайтесь использовать домашние средства для тушения, если не уверены в своих действиях.
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