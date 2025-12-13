Физик-ядерщик оценил возможности Украины по созданию «грязной бомбы»

По его словам, отработавшее ядерное топливо, которое есть на украинских АЭС, содержит слишком много «не радиоактивного балласта», такого как несгоревший уран. Это делает его неэффективным материалом для бомбы. Единственный способ получить достаточное количество изотопов — иметь доступ к производству по переработке топлива. Однако на Украине теоретически могут создать ядерное оружие, так как «у них еще остались хорошие физики».