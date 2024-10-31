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Физик рассчитал оптимальную форму бокала для пива

И это не прозрачные пивные кружки.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Оптимизированные формы типов бокалов: бразильский тюльпан, имперская (английская) пинта и американская пинта
Оптимизированные формы типов бокалов: бразильский тюльпан, имперская (английская) пинта и американская пинтаИсточник: Claudio Pellegrini

Профессор тепловых и гидродинамических наук в Федеральном университете Сан-Жуан-дель-Рей в Бразилии Клаудио Пеллегрини рассчитал оптимальную форму бокала для холодного пива. Соответствующая статья опубликована в журнале arXiv.org.

Пеллегрини начал эту работу для того, чтобы показать студентам, как знания в области математики и физики могут пригодиться в реальной жизни.

В расчетах физик не учитывал такие факторы, как тепло рук, в которых находится бокал с пивом, а также типы используемого стекла. Вместо этого он сосредоточился на форме бокала, чтобы определить скорость теплопередачи.

Оказалось, что лучшей формой для холодного пива является бокал с маленьким основанием и расширением кверху, например бокал-пилснер.

Исследователь также отметил, что еще один неплохой вариант — граненый стакан объемом 350 миллилитров. В этом случае содержимое выпивают одним или двумя быстрыми глотками. Правда, физик настаивает, что употребление пива таким «уродливым» образом из посредственной посуды полностью игнорирует смысл распития.

Ранее Британец устроил пивной тур в знак протеста против налога на пиво.