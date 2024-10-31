Физик рассчитал оптимальную форму бокала для пива

Профессор тепловых и гидродинамических наук в Федеральном университете Сан-Жуан-дель-Рей в Бразилии Клаудио Пеллегрини рассчитал оптимальную форму бокала для холодного пива. Соответствующая статья опубликована в журнале arXiv.org.
Пеллегрини начал эту работу для того, чтобы показать студентам, как знания в области математики и физики могут пригодиться в реальной жизни.
В расчетах физик не учитывал такие факторы, как тепло рук, в которых находится бокал с пивом, а также типы используемого стекла. Вместо этого он сосредоточился на форме бокала, чтобы определить скорость теплопередачи.
Оказалось, что лучшей формой для холодного пива является бокал с маленьким основанием и расширением кверху, например бокал-пилснер.
Исследователь также отметил, что еще один неплохой вариант — граненый стакан объемом 350 миллилитров. В этом случае содержимое выпивают одним или двумя быстрыми глотками. Правда, физик настаивает, что употребление пива таким «уродливым» образом из посредственной посуды полностью игнорирует смысл распития.
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