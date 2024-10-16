Физик Коутс назвал катастрофическими планы Илона Маска о заселении Марса

Физик и исследователь Марса Эндрю Коутс (Andrew Coates) заявил, что планы Илона Маска о заселении Марса могут оказаться катастрофическими, пишет Daily Mail со ссылкой на выступление ученого в Today Programme. По его мнению, земляне загрязнят четвертую планету от Солнца и поставят под угрозу поиск инопланетной жизни.
В издании напомнили: на днях Маск заявил, что через 30 лет на Марсе будет построен город с населением 1 млн человек. Заявление бизнесмена прозвучало после того, как его компания SpaceX совершила «свой самый большой прорыв на сегодняшний день». 13 октября успешно приземлилась ракета-носитель Super Heavy, высота которой составила 71 м, а вес — 3 тыс. т. Данная ракета-носитель — самая крупная из разработанных в компании и предназначена для запуска космического корабля Starship. Ракета поднялась на высоту 65 км, после чего вернулась на Землю. Событие вселило надежду, что доставка на Марс ресурсов и переселенцев будет более дешевой и результативной.
«Переносить жизнь с Земли на Марс — последнее, что нужно делать. Роботизированная разведка — вот что нужно делать», — заявил Коутс.
Физик входит в команду по разработке марсохода NASA «Розалинд Франклин». Планируется, что аппарат отправят к Марсу в поисках микробной инопланетной жизни. Если Маск действительно отправит на Марс людей, то поверхность планеты будет загрязнена их биологическим материалом, а это усложнит задачу ученых по обнаружению едва заметных признаков или следов когда-то существовавшей жизни.
При этом эксперт не против заселения Луны, так как на спутнике Земли нет компонентов, необходимых для обнаружения жизни.
Марс приближается к Земле на достаточно близкое расстояние раз в 26 месяцев. Так что окно для запусков довольно короткое. Чтобы основать на планете город, нужно за сжатые сроки отправить в космос пассажиров и миллионы тонн грузов. Маск надеется, что это будет возможным благодаря многократному использованию Super Heavy и Starship.
На днях состоялся запуск космического аппарата NASA — Europa Clipper. Зонд отправился к спутнику Юпитера Европе, чтобы выяснить, есть ли там пригодные для жизни условия. Запуск проводился с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy компании Маска.
Ранее сообщалось, что международная команда ученых под руководством астрофизика Кеминга Чжана из Калифорнийского университета нашла экзопланету (находится за пределами Солнечной системы), судьбу которой может повторить Земля. «Солнце» экзопланеты погибло, пройдя сначала через стадию красного гиганта и превратившись в белого карлика. Сама же экзопланета переместилась на более отдаленную орбиту и «расположилась» вдали от «обитаемой зоны».
Астрофизики предположили, что наше Солнце тоже может стать красным гигантом, а потом и белым карликом. Процесс начнется через 1 млрд лет, звезда поглотит Венеру и Меркурий, а другие планеты «мигрируют» на более дальние орбиты. Земля может уцелеть, но окажется вне «обитаемой зоны», которая переместится к орбитам Юпитера и Сатурна.
Недавно популяризатор науки, профессор Саймон Холланд заявил, что ученые из Оксфордского университета достигли успехов в изучении радиосигнала BLC-1, зарегистрированного в 2019 году австралийской обсерваторией Паркса. Предположительно, эксперты получили координаты обитаемого мира, который вращается вокруг ближайшей к Солнцу звезды — красного карлика Проксима Центавра.