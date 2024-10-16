Физик Коутс назвал катастрофическими планы Илона Маска о заселении Марса

В издании напомнили: на днях Маск заявил, что через 30 лет на Марсе будет построен город с населением 1 млн человек. Заявление бизнесмена прозвучало после того, как его компания SpaceX совершила «свой самый большой прорыв на сегодняшний день». 13 октября успешно приземлилась ракета-носитель Super Heavy, высота которой составила 71 м, а вес — 3 тыс. т. Данная ракета-носитель — самая крупная из разработанных в компании и предназначена для запуска космического корабля Starship. Ракета поднялась на высоту 65 км, после чего вернулась на Землю. Событие вселило надежду, что доставка на Марс ресурсов и переселенцев будет более дешевой и результативной.