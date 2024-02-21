Физическая активность помогает при одиночестве

Исследователи из Центрального института психического здоровья восприняли растущую социальную изоляцию как возможность изучить значение физической активности для психического здоровья в контексте одиночества. Результаты их исследования, опубликованного в журнале Nature Mental Health показывают, что в повседневной жизни спорт может компенсировать негативные последствия уединения.
В работе были использованы данные 317 молодых и взрослых людей в возрасте от 18 до 28 лет, набранных в период с 2014 по 2018 год. Кроме того, была изучена репликационная выборка из 30 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 63 лет, набранных в период с 2019 по июль 2022 года во время пандемии COVID-19.
Люди, которые в момент проведения исследования находились в самоизоляции из-за пандемии 2020 года, сообщали о сравнительно низком уровне эмоционального благополучия. Однако оно увеличивалось во время физической активности. Такие же положительные изменения были замечены ранее у первой группы.
Также исследователи обнаружили, что эффект сохраняется даже при более низких уровнях активности.
В современном мире, где каждый стремится к гармонии и счастью, важно понимать, какие действия и привычки могут мешать обрести истинные крепкие связи. Недавно специалисты собрали семь негативных поведенческих паттернов, работа над которыми не позволит остаться в одиночестве.
Олеся Маевская