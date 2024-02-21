Физическая активность помогает при одиночестве

В работе были использованы данные 317 молодых и взрослых людей в возрасте от 18 до 28 лет, набранных в период с 2014 по 2018 год. Кроме того, была изучена репликационная выборка из 30 здоровых взрослых в возрасте от 18 до 63 лет, набранных в период с 2019 по июль 2022 года во время пандемии COVID-19.